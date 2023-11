Ve snaze vyhovět novým regulacím ochrany osobních údajů v EU, Meta zavedla placené předplatné. Dala uživatelům na výběr, buď budou muset souhlasit s cílenými reklamami nebo se přihlásit k odběru za 10€ měsíčně pro každou platformu zvlášť. Rakouská skupina na ochranu soukromí s názvem NOYB podala stížnost u rakouského úřadu. Podle nich jsou náklady nepřijatelné a neúměrné hodnotě, protože pouze 3 % uživatelů chce být sledováno, a ostatní si poplatky si například nemohou dovolit.

Today we filed our first (yes, more planned) complaint on Meta's "Pay or Okay" system. Considering that users have on average 35 apps on their phone, you may soon pay € 8.000+ per year to keep your #GDPR rights – let's see what the @EU_EDPB will say!https://t.co/5GCCy5jPfJ

— Max Schrems 🇪🇺 (@maxschrems) November 28, 2023