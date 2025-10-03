Umělá inteligence bude číst vaše konverzace! Bude se to týkat Messengeru, WhatsAppu i Instagramu Hlavní stránka Zprávičky Meta od 16. prosince 2025 začne používat obsah konverzací s Meta AI pro personalizaci reklam Změna ovlivní přes miliardu lidí měsíčně – zhruba každého osmého člověka na planetě Nelze se odhlásit, výjimky platí jen pro citlivá témata jako zdraví nebo náboženství Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Meta oznámila zásadní změnu ve své politice ochrany soukromí, která se dotkne všech uživatelů Facebooku, Instagramu i WhatsAppu. Od 16. prosince 2025 bude společnost analyzovat obsah konverzací s Meta AI a používat ho k personalizaci reklam a doporučení obsahu. Jednoduše řečeno: pokud si s chatbotem povídáte o turistice, začnou se vám zobrazovat reklamy na turistické boty. Co přesně se mění Nelze odmítnout, jen upravit následky Výjimky pro citlivá témata WhatsApp má výjimku – ale jen částečnou Miliarda uživatelů jako pokusní králíci Co to znamená v praxi Co přesně se mění Meta tvrdí, že změna má „zlepšit doporučení obsahu tak, abyste viděli to, co vás skutečně zajímá, a méně toho, co vás nezajímá“. V praxi to znamená, že každá textová i hlasová konverzace s Meta AI bude analyzována a použita k vytváření vašeho reklamního profilu. Příklad, který Meta uvádí sama: pokud si povídáte s AI o turistice, můžete následně začít dostávat doporučení na turistické skupiny na Facebooku, příspěvky přátel o výšlapech nebo reklamy na turistickou obuv. Jde o stejný princip, jaký Meta už roky používá pro vaše příspěvky, lajky nebo sledované stránky – jen se do toho mixu přidají i konverzace s umělou inteligencí. Nelze odmítnout, jen upravit následky Meta výslovně uvádí, že z této změny se nelze odhlásit. Jediná možnost, jak zabránit analýze vašich konverzací, je Meta AI vůbec nepoužívat. Pokud už ale chatbota používáte, nemáte možnost zakázat využívání těchto dat pro reklamy. Stále sice můžete upravovat, jaké reklamy se vám zobrazují prostřednictvím nastavení Ads Preferences, ale to jen mírní následky – samotnou analýzu konverzací nezastavíte. Meta zde paradoxně nabízí kontrolu nad výsledkem, ale ne nad procesem samotným. Výjimky pro citlivá témata Meta slibuje, že konverzace o citlivých tématech nebudou použity pro zobrazování reklam. Mezi chráněná témata patří: Náboženské přesvědčení Sexuální orientace Politické názory Zdravotní stav Rasový nebo etnický původ Filozofická přesvědčení Členství v odborech WhatsApp má výjimku – ale jen částečnou Meta uvádí, že pokud nemáte účet WhatsApp propojený prostřednictvím Accounts Center s Facebookem nebo Instagramem, konverzace s Meta AI na WhatsAppu nebudou použity k personalizaci reklam na ostatních platformách. To je dobrá zpráva pro uživatele, kteří WhatsApp mají odděleně. Jenže to neznamená, že WhatsApp konverzace Meta vůbec neanalyzuje – jen je nepoužije napříč platformami. Meta má i tak stále přístup k obsahu těchto rozhovorů a může je využívat jinak, například pro trénink svých AI modelů. Miliarda uživatelů jako pokusní králíci Meta uvádí, že Meta AI měsíčně používá přes miliardu lidí. Pokud vezmeme v úvahu, že na planetě žije asi 8 miliard lidí, znamená to, že změna ovlivní přibližně každého osmého člověka na Zemi. To není marginální skupina uživatelů – jde o masivní experiment s ochranou soukromí v reálném čase. Uživatelé budou o změně upozorněni od 7. října 2025 prostřednictvím notifikací přímo v aplikacích i e-mailem. Mezi upozorněním a samotným spuštěním změny je několik týdnů, ale Meta nenabízí žádnou možnost, jak změnu odmítnout – jen vás informuje, že se to stane. Co to znamená v praxi Meta tuto změnu prezentuje jako „vylepšení uživatelského zážitku“, ale realita je prostší: získává další zdroj dat pro cílení reklam. Zatímco doteď Meta analyzovala vaše příspěvky, lajky, sledované stránky nebo vyhledávání, teď přidá i to, o čem si povídáte s chatbotem. Pokud například vyhledáváte informace o autech, Meta to zaznamenala už doteď. Ale pokud si s Meta AI povídáte o tom, že přemýšlíte o koupi elektromobilu a máte rozpočet do 30 tisíc dolarů, Meta najednou ví mnohem víc – nejen že se zajímáte o auta, ale i o jaký typ, v jakém cenovém rozmezí a v jakém stádiu rozhodování se nacházíte. To je pro inzerenty zlatý důl. Zatímco Google a OpenAI taky trénují své AI modely na datech uživatelů, Meta jde ještě o krok dál – nejen že vaše data používá pro vylepšení AI, ale přímo je propojuje s reklamním profilem. Je také důležité poznamenat, že Meta AI sice letos zamířila do Evropy, česky ale umí dost špatně a občas se našemu jazyku záměrně vyhýbá. V Česku je tedy pravděpodobně mizivé procento uživatelů, kteří chatbota od Zuckerberga doopravdy používají, což se ale do budoucna s rostoucím vývojem zřejmě změní. Používáte Meta AI? Zdroj: Meta, GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 