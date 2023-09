Kalifornie je známá jako středisko technologické inovace a vývoje. Zdá se, že několik technologických miliardářů chce přidat další kapitolu této impozantní historii. Skupina Flannery Associates odhalila plány na výstavbu nového města poblíž San Francisca s vizemi, které odrážejí ducha Silicon Valley. Na webové stránce s názvem “California Forever” se objevují vizualizace tohoto odvážného projektu. Slunné obrázky ukazují moderní technologicky vyspělé město v zeleném údolí se solárními farmami a udržitelným bydlením. Co tedy skupina plánuje? Má projekt reálnou šanci na úspěch?

Jan Šrámek získal pozornost ve finančním světě během působení v investiční společnosti Goldman Sachs a byl dokonce jedním z nejmladších kandidátů zařazených mezi 100 vycházejících hvězd světového finančnictví v pouhých 22 letech. Když se před deseti lety přestěhoval do San Francisca, začal přemýšlet o místní bytové krizi a jak se liší uspořádání amerických měst od měst v Evropě, kde vyrůstal a dříve pracoval. Zkušenost z Curychu, kde nepotřeboval auto, ho přivedla k úvaze o nedostatku cenově dostupného a snadno přístupného urbanismu pro obyčejné občany.

V roce 2017 založil Šrámek společnost Flannery Associates s cílem navrhnout nové město v okrese Solano. Prvním investorem byl generální ředitel finanční společnosti Stripe Patrick Collison, který se dlouhodobě zajímal o usnadnění výstavby bydlení v Kalifornii. Mezi další investory patří jména jako Marc Andreessen a John Doerr, zakladatel LinkedIn Reid Hoffman, Chris Dixon, Nat Friedman, Daniel Grosse, Michael Moritz, Laurene Powell Jobs a investiční firma Andreessen Horowitz. Když vyšly plány na výstavbu nového města, projekt byl okamžitě kontroverzním. Společnost začala utrácet stovky milionů dolarů za nákup pozemků ve zmíněné oblasti, což vyvolalo spekulace o jejich záměrech. Místní komunita vyjádřila obavy kvůli utajení, útokům na rodinné farmy a ztrátě zemědělské půdy.

https://t.co/BYu4G9rJnE

California was built on its pioneering spirit, its boundless optimism, and the utter conviction that if we work hard, and together, that our best days still lie ahead, waiting to be built, for our children, and for all the generations to come. Join us.

— California Forever (@CAForever) September 1, 2023