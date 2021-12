Jak nastavit Messenger pro posílání SMS? (pro začátečníky)

Pokud máte účet na Facebooku a tuto sociální síť aktivně využíváte, velmi pravděpodobně bude mezi vaše běžné komunikátory patřit také jeho Messenger. Ten v dnešní době zprostředkovává psaní zpráv i na Instagramu a do budoucna bychom se asi mohli těšit i na větší propojení se službou WhatsApp, kterou provozuje stejná společnost (dříve Facebook, Inc., dnes Meta Platforms, Inc.). Messenger je každopádně v dnešní době už rozhodně víc než jen obyčejný online kecálek a jednou z jeho rozšířených schopností je třeba i posílání a přijímání SMS.

Po první instalaci aplikace Messenger se sice nástroj rovnou ptá, zda jej nechcete nastavit i pro správu SMSek, ale pokud jste tuto výzvu třeba omylem ignorovali, s dodatečným propojením vám poradíme. Je to snadné a jde to provést dvěma způsoby.

Nastavení v aplikaci. Stejně jako například i Signal má Messenger možnost zapnout roli primárního správce SMS zpráv rovnou ve svém nastavení. Pro přepnutí otevřete hlavní menu (ikonka vlevo nahoře) a v nabídce SMS přepněte přepínače na Zapnuto a Výchozí aplikace pro SMS. V dalších řádcích pak máte možnost měnit několik dalších parametrů včetně barev a zvuků pro “esemeskové” konverzace. Díky tomu je lehčí je odlišit od těch poslaných on-line.

Nastavení v systému Android. Předvolby pro výchozí aplikace pro jakékoli úkony v systému se dají manuálně měnit na jednom místě. Mimo výchozí prohlížeč nebo přehrávače hudby a videí je zde právě i volba pro primární aplikaci pro SMS. Nabídka, ve které najdete i další nainstalované aplikace hodné této funkce, se nachází v Nastavení > Aplikace > Výchozí aplikace. Název poslední položky se může v různých systémech mírně lišit a může být ukrytá v pokročilém menu za třemi tečkami.

Úplně stejnými způsoby je samozřejmě možné aplikaci toto právo sebrat a používat pro SMSky jiné nástroje. Mezi zajímavé a spolehlivé alternativy můžeme zařadit například zmiňovaný Signal, který je převážně hodně bezpečný a diskrétní, nebo Google Zprávy s možností posílání RCS.

Přes jakou apku nyní posíláte SMS?