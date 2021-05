Teprve třetí “neGoogle” aplikace má nyní v Obchodě Play 5 miliard stažení

Když se podíváte do aktuálního žebříčku nejstahovanějších aplikací z Obchodu Play, na špici najdete pochopitelně hlavně nástroje od společnosti Google. V mnoha případech zejména díky tomu, že jsou v Android telefonech předinstalované. Tabulky jsou přitom trochu tajemné, protože oficiální obchod rozděluje počty do hodně velkých bloků. Nejvyšší desetimilardovou metu mají za sebou jen základní mobilní Google služby. Další sekci s aplikacemi s pěti až deseti miliardami instalací okupují téměř výhradně také jen Google aplikace. Výjimku doposud tvořily dva nástroje od společnosti Facebooku Inc., která nyní přidává třetí zářez. Mezi tuto smetánku míří Messenger, který má teď oficiálně pět miliard stažení.

Jen komunikátor WhatsApp a základní nástroj pro procházení sociální sítě Facebook doposud “rozbíjely” Google nadvládu ve zmíněné škále. Tabulka je nyní o malinko pestřejší, nicméně počtu stažení dál dominují dva američtí giganti. Která další “neGoogle” aplikace by brzy mohla napodobit Messenger a zapsat si pět miliard stažení? Nabízí se třeba čtvrtý největší zástupce Facebooku, tedy Instagram. Z nižší sféry s jednou až pěti miliardami staženími / instalacemi (kam se mimochodem nedávno dostaly například Spotify nebo Google Hodiny) by to dál mohl být třeba Netflix, Skype nebo taky kontroverzní TikTok.

