Messenger Lite brzy přestane fungovat

Opouští nás malá a energeticky nenáročná aplikace

Messenger nabízí více funkcí, není to ale zadarmo…

Messenger Lite je šikovná aplikace od společnosti Meta Platforms, která ale nikdy nebyla stejně populární jako klasický Messenger. A je to logické, Messenger Lite byl určený pro méně výkonná zařízení a jen málo lidí pátralo po alternativě. Sám jsem Messenger Lite používal několik let a byl jsem s touto aplikací velmi spokojený. Bohužel mám své okolí rovnoměrně rozprostřené po různých platformách, v telefonu tak musím mít Messenger Lite, Telegram i WhatsApp. Klasický Messenger mi vždy přišel jako příliš robustní, nepotřebuji žádné propracované funkce, preferoval jsem jednoduchého “Facebook kecálka” a tím Messenger Lite dlouhou dobu byl. Ale s tím je nyní konec, přímo v aplikaci informují vývojáři o ukončení provozu. Ten nastane 18. září 2023, tedy za necelý měsíc.

Možná namítnete proč litovat konce aplikace, když tady máme klasický Messenger, který nainstalujete prakticky do jakéhokoliv zařízení a funguje bez problémů. Částečně jsem to naznačil – Messenger je podstatně větší aplikace a má větší energetické nároky. Současné mobilní telefony nabízí spoustu výkonu a také baterie s vysokou kapacitou, pořád si ale myslím (a trvám na tom), že není nutné si výdrž baterie zbytečně zkracovat používáním energeticky náročných aplikací.

Alternativa v podobě aplikace Messenger Lite už to ale za měsíc bude mít za sebou a je to škoda. Jsem zvědav, jestli to autoři v budoucnosti ještě nepřehodnotí. Už v minulosti blokovali instalaci této aplikace do “příliš výkonných” telefonů a směrovali uživatele na klasický Messenger, nakonec ale ustoupili a umožnili používat aplikaci nadále, celkem pravidelně se navíc objevovaly nové verze. Nyní se zdá, že je to definitivní konec.

Používali jste aplikaci Messenger Lite?

Zdroj: Facebook, vlastní