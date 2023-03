Návrat domů. Messenger bude opět součástí Facebook aplikace

Když se společnost Facebook Inc. (nynější Meta Inc.) před lety rozhodla, že se pokusí udělat ze svého komunikačního nástroje Messenger samostatnou službu, byla oficiálně oddělena od hlavní Facebook aplikace. To v praxi způsobilo, že uživatelé největší sociální sítě světa si museli i kvůli občasnému psaní s přáteli stáhnout další aplikaci. Po letech tohoto paralelního režimu se snad brzy vše vrátí do “starých pořádků”. Provozovatelé oznámili, že psaní přes Messenger se postupně vrací do Facebook aplikace.

“Testujeme možnost, aby lidé měli přístup ke své schránce v aplikaci Messenger v rámci aplikace Facebook, a brzy uvidíte, jak toto testování rozšíříme,” píše Meta na blogu, kde se mimo jiné také chlubí dvěma miliardami aktivních uživatelů na Facebooku každý den nebo 140 miliardami odeslanými zprávami denně skrze všechny provozované aplikace. Připomeňme, že kromě Messengeru má pod sebou Meta také Instagram či WhatsApp.

Z vyjádření vyplývá, že okamžité a plošné začlenění Messengeru a jeho zpráv do hlavní Facebook aplikace se zatím nekoná. Nicméně možná jste zrovna vy v testované skupině a tuto změnu již v telefonu najdete. Ostatní, kteří tuto novinku ocení, se snad dočkají co nevidět.

Jak vám nyní vyhovuje samostatný Messenger?