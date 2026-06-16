Pokryjte celý dům Wi-Fi: Mercusys Halo H80X 3-pack v akci pořídíte za 2 079 Kč Hlavní stránka Zprávičky Mercusys Halo H80X je trojice Wi-Fi 6 mesh jednotek (AX3000) s rychlostí až 3 000 Mb/s a třemi gigabitovými porty na každé S kódem ALZADNY20 stojí 2 079 Kč místo 2 599 Kč (sleva 520 Kč) Tři jednotky pokryjí běžný dům nebo větší byt jednotnou sítí a nastavíte je přes aplikaci za pár minut Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Jeden router často nepokryje celý dům a signál v rozích kolísá. Mesh systém Mercusys Halo H80X (3-pack) teď s kódem ALZADNY20 stojí 2 079 Kč místo 2 599 Kč a postaví jednotnou Wi-Fi 6 síť do celého bytu i domu. Aktuální cenu a dostupnost si ověříte přímo v detailu produktu na Alze. CHCI MESH SYSTÉM V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud vám jeden router nepokryje celý byt nebo dům a chcete jednotnou síť s plynulým přepínáním.⚠️ Zvažte, že reálné pokrytí bývá nižší než deklarovaných 650 m² a správa je jen přes aplikaci s omezeným pokročilým nastavením.💡 Za 2 079 Kč jde o jeden z nejlevnějších Wi-Fi 6 mesh setů na trhu, navíc s velmi nízkou reklamovaností 0,99 %. Proč je tenhle mesh zajímavý Tenhle mesh systém Mercusys řeší klasický problém: jeden router nestačí na celý dům a v koupelně nebo na zahradě signál padá. Tři jednotky, mezi kterými se telefon při pohybu po domě sám přepojuje, vytvoří jednotnou Wi-Fi 6 síť (AX3000) s jedním názvem a heslem. Hlavní devízou je poměr cena/výkon – za necelé dva tisíce dostanete tři jednotky s Wi-Fi 6, což u značkové konkurence obvykle stojí výrazně víc. Nastavení zvládne i naprostý laik přes mobilní aplikaci. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Síť běží na Wi-Fi 6 s rychlostí až 3 000 Mb/s (2 402 Mb/s na 5 GHz a 574 Mb/s na 2,4 GHz) a zvládne přes 150 připojených zařízení díky technologiím OFDMA a MU-MIMO. Každá jednotka má tři gigabitové porty s automatickou detekcí WAN/LAN, takže je propojíte i kabelem (tzv. backhaul) pro vyšší stabilitu. Systém funguje v režimu routeru i přístupového bodu a v aplikaci najdete rodičovskou kontrolu, síť pro hosty i QoS. KOUPIT ZA 2 079 KČ Praktická stránka: pokrytí, porty, aplikace V praxi tři jednotky pohodlně pokryjí běžný rodinný dům nebo větší byt a uživatelé chválí plynulé přepínání i stabilitu. Jednu jednotku zapojíte kabelem k internetu jako hlavní, zbylé rozmístíte po domě. Pozor na umístění: signál citelně ovlivňují silné zdi a překážky, takže s rozmístěním se vyplatí chvíli pohrát. LED kontrolky lze podle aplikace ztlumit nebo časově vypnout, což ocení ložnice. Celá správa přitom probíhá výhradně přes aplikaci Mercusys. Co říkají uživatelé Na Alze má systém hodnocení 4,7 z 5 z 93 hodnocení a velmi nízkou reklamovanost 0,99 %; recenze přitom míchají 3-pack i 2-pack. Uživatelé nejčastěji chválí snadnou instalaci přes aplikaci, jednotnou síť s rychlým roamingem a skvělý poměr cena/výkon. Opakovaně ale zaznívá, že reálné pokrytí je nižší než deklarovaných 650 m², hlavně ve starších domech se silnými zdmi, a že správa je možná jen přes aplikaci (cloud) s omezeným pokročilým nastavením – nejde ručně volit kanál ani vynutit, ke které jednotce se satelit připojí. Část uživatelů řešila i občasné odpojování satelitů nebo potíže s režimem přístupového bodu. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY20 Kdy to smysl nedává Pokud jste pokročilý uživatel, který chce ruční nastavení kanálů, webové rozhraní nebo VPN klienta, tenhle systém vás omezí – míří na jednoduchost, ne na konfiguraci. Stejně tak pokud máte velký dům se silnými zdmi a čekáte plné pokrytí 650 m², počítejte spíš s nižším reálným dosahem a případně dokoupením další jednotky. Komu stačí menší prostor, ušetří s 2-pack variantou. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 2 079 Kč s kódem ALZADNY20 je Mercusys Halo H80X jedním z nejlevnějších způsobů, jak pokrýt celý byt nebo dům jednotnou Wi-Fi 6 sítí. Instalace je triviální, roaming funguje a poměr cena/výkon je výborný – proti běžným 2 599 Kč navíc ušetříte 520 Kč. Počítejte ale s realističtějším pokrytím, než slibuje výrobce, a s omezeným pokročilým nastavením. Pro běžnou domácnost, která chce hlavně stabilní Wi-Fi bez složitostí, je to vynikající volba. Pokud vás tenhle set nezaujal, ale router nebo mesh ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné síťové prvky i příslušenství. Nabídka se průběžně mění podle skladu. CHCI POKRÝT CELÝ DŮM Trápí vás doma slabá Wi-Fi v některých místnostech, nebo vám jeden router zatím stačí? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce mesh Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? 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