Maličká mechanická klávesnice pod tisícovku! Tento model příjemně zlevnil a navíc je bezdrátový

Marvo Titan 65 je bezdrátová 60% mechanická klávesnice se třemi režimy připojení (USB-C, 2,4 GHz, Bluetooth), hot-swap spínači, RGB podsvícením a baterií 1900 mAh S kódem ALZADNY25 stojí 899 Kč místo původních 1 199 Kč (úspora 300 Kč) Bezdrátová mechanika s hot-swapem pod tisícovku je věc, kterou na trhu jen tak nepotkáte Jakub Kárník Publikováno: 25.5.2026 14:02 Když jsme nedávno psali o drátové Razer Huntsman Mini za 2 099 Kč, byla to logická volba pro hráče, co chtějí kvalitní 60% klávesnici. Marvo Titan 65 je teď s kódem ALZADNY25 za 899 Kč a hraje úplně jinou hru – je bezdrátová, má hot-swap spínače a stojí necelou polovinu. Co za necelou tisícovku dostanete Na co si dát pozor Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vyzkoušet bezdrátovou 60% mechaniku bez velké investice a přepínat mezi více zařízeními.⚠️ Zvažte, pokud hodně píšete v češtině – EN layout nemá diakritiku a Y/Z jsou prohozené.💡 Za 899 Kč dostanete tři režimy připojení, hot-swap a tiché spínače – kombinaci, která u konkurence startuje výš. Co za necelou tisícovku dostanete Hlavní lákadlo je trojí připojení – USB-C kabelem pro stabilní hraní, 2,4 GHz dongle pro bezdrátovou hru s nízkou latencí a Bluetooth pro tablet nebo telefon. Mezi zařízeními přepínáte za běhu, takže jednu klávesnici využijete na PC i na notebook. Dongle se schovává přímo v těle klávesnice, takže ho na cestách neztratíte. Hot-swap sockety umožňují vyměnit spínače bez pájení – předinstalované lineární Banana Crystal jsou tiché, ale můžete je kdykoli nahradit za jiné. Klávesnice je překvapivě tichá díky vrstvenému tlumení zvuku (Poron pěna, IXPE podložky, silikon). 1900 mAh baterie vydrží dlouhé herní seance, dobíjení je přes USB-C. Bonusem je multimediální kolečko pro hlasitost a mute, dvojité výklopné nožičky pro různé sklony a 100% anti-ghosting. Při hmotnosti 663 g je klávesnice lehká na přenášení. Na co si dát pozor Recenze upozorňují na dvě věci kolem podsvícení. Za prvé – jas RGB nelze ztlumit dostatečně, i na minimální úrovni je podle uživatelů pořád dost jasný, takže při nočním hraní může rušit. Za druhé – klávesy nejsou prosvícené, RGB svítí jen okolo nich, ne skrz popisky. Doprovodný software pro úpravu podsvícení a maker funguje jen na Windows – na Linuxu si musíte vystačit s tovární konfigurací.