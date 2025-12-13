TOPlist

Stylový a výborně hodnocený reproduktor Marshall Emberton II teď zlevnil na 1 999 Kč. Čím si vás získá?

  • Kompaktní Bluetooth reproduktor Marshall Emberton II klesl na cenu 1 999 Kč, což je méně než polovina původní částky
  • Reproduktor nabízí 360° zvuk díky technologii True Stereophonic, výdrž přes 30 hodin a certifikaci IP67
  • Na Heurece má 98% doporučení od uživatelů, kteří chválí zejména kvalitu zvuku a dlouhou výdrž baterie

Adam Kurfürst
13.12.2025 16:00
Marshall Emberton II v ruce

Pokud jste v minulosti pokukovali po kompaktním Bluetooth reproduktoru od Marshall, nyní máte skvělou příležitost. Oblíbený model Emberton II totiž na českém trhu klesl na 1 999 Kč, což představuje úsporu více než 55 % oproti původní ceně 4 490 Kč při uvedení před rokem. Za necelé dva tisíce tak získáte reproduktor s charakteristickým zvukem značky Marshall a řadou praktických funkcí.

Charakteristický zvuk ve všech směrech

Marshall Emberton II disponuje dvěma 2″ full-range měniči a dvěma pasivními radiátory, které dohromady produkují celkový výkon 20 W. Zvuk pokrývá frekvenční rozsah 60–20 000 Hz a díky technologii True Stereophonic se šíří do všech směrů. V praxi to znamená, že nemusíte sedět přímo před reproduktorem, abyste si užili plnohodnotný poslech.

Marshall Emberton II render

Reproduktor měří 160 × 68 × 76 mm a váží 700 gramů, takže se bez problémů vejde do batohu nebo tašky. Na horní straně najdete charakteristický joystick, kterým ovládáte hlasitost, přeskakování skladeb i zapnutí a vypnutí. Pro pokročilejší nastavení slouží mobilní aplikace Marshall Bluetooth, kde si můžete vybrat z přednastavených ekvalizérů.

Výdrž přes 30 hodin a odolnost IP67

Baterie reproduktoru vydrží více než 30 hodin přehrávání na jedno nabití, což je nadprůměrná hodnota v této kategorii. Nabíjení přes USB-C trvá přibližně 3 hodiny do plné kapacity. Reproduktor se připojuje prostřednictvím Bluetooth 5.1 a podporuje kodek SBC.

CHCI REPRODUKTOR V AKCI

Marshall Emberton II nese certifikaci IP67, což znamená odolnost vůči prachu i ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Není tedy problém vzít si ho k bazénu, na pláž nebo na výlet, kde hrozí déšť. Silikonový povrch navíc zajišťuje dobré uchopení a odolnost vůči nárazům.

Co říkají uživatelé v recenzích

Na srovnávači Heureka má Marshall Emberton II 98% doporučení z celkem 37 recenzí. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu zvuku s hutnými basy, dlouhou výdrž baterie a jednoduché párování s telefonem. Opakovaně se objevují pochvaly na kvalitní zpracování a ikonický design značky Marshall.

Marshall Emberton II render v ruce

Z kritických připomínek uživatelé zmiňují omezené možnosti ekvalizéru v mobilní aplikaci, kde chybí pokročilejší nastavení zvuku. Někteří také upozorňují na mírné zkreslení při maximální hlasitosti. Delší doba nabíjení (3 hodiny) může být pro někoho nevýhodou oproti konkurenci s rychlejším dobíjením.

Reproduktor se podle recenzí hodí především na dovolenou, zahradu a menší místnosti. Uživatelé oceňují, že kompaktní rozměry neznamenají kompromis v kvalitě zvuku, a doporučují ho zejména fanouškům rockové hudby a retro designu.

Pro koho je Emberton II vhodný

Marshall Emberton II osloví především ty, kteří hledají kompaktní reproduktor s charakteristickým designem a zvukem typickým pro značku Marshall. Díky odolnosti IP67 a dlouhé výdrži baterie se hodí pro aktivní uživatele, kteří chtějí reproduktor brát s sebou na výlety nebo k vodě. Za současnou cenu 1 999 Kč jde o zajímavou volbu v kategorii přenosných Bluetooth reproduktorů.

KOUPIT MARSHALL EMBERTON II

Naopak pokud potřebujete stereo režim se dvěma reproduktory nebo pokročilejší nastavení ekvalizéru, budete muset sáhnout po jiném modelu. Emberton II sice umožňuje propojit dva kusy dohromady, ale skutečný stereo režim podle některých uživatelů nefunguje zcela bezchybně.

Zaujal vás Marshall Emberton II za tuto cenu?

