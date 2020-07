Adobe chystá špičkovou foto aplikaci. Pomůže mu bývalý expert z Googlu

Marc Levoy. Pokud jsou vám blízké telefony Google Pixel a jejich excelentní fotografická výbava, toto jméno jste už možná slyšeli. Tento pán totiž dlouhé roky vedl tým, který poté stvořil pro mobily americké značky fotografické funkce jako Night Sight a HDR+ či unikátní portrétní mód. Případně jste o něm četli v jednom z našich dřívějších článků o tom, že tento velmi schopný expert z Googlu nakonec odešel. Od května ale bez práce dlouho nebyl. Jak nyní zjistila a ověřila redakce The Verge, Marc Levoy zamířil do firmy Adobe. Tedy giganta stojícího například za ultra populárním nástrojem Photoshop. Vývojářský expert se přitom jen tak “nezařadí” do běžného provozu firmy, ale dostane podle všeho velký úkol. Vyvinout pro Adobe mobilní foto aplikaci, která má konkurovat absolutní špičce v oboru. Včetně nástroji Fotoaparát Google, na kterém Levoy několik let pracoval.

Zatím není jasné, v jakém časovém horizontu by se měla tato nová aplikace objevit a co konkrétního by měla umět. Také se může stát, že Marc Levoy dostane (nebo už dostal) v Adobe plně na starosti další vývoj nástroje Photoshop Camera. Ten se v Obchodě Play objevil celkem nedávno. Současně by mohl promluvit i do rozvoje aplikace Lightroom, která slouží k dodatečným úpravám snímků. Každopádně se asi můžeme těšit na to, že legendární vydavatelství grafických programů ve spolupráci s ostřílenou posilou brzy představí aplikaci, která bude patřit k tomu nejlepšímu. A současně snad nebude tolik limitována podporou pro úzké portfolio mobilů jako právě Fotoaparát Google.

Těšíte se, co Levoy po změně místa vymyslí?

Zdroj: The Verge