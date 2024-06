Mapy Google dostanou novou funkci: Navrhnou nejen trasu, ale i jiný cíl

Navigace umí najít cestu k cíli a dovést vás k němu

Dnes je běžné, že se zohledňuje aktuální dopravní situace

Google chce, aby navigace mohla navrhnout nejen trasu., ale i jiný cíl

Google pracuje na zcela převratném způsobu navigace. Že vám navigace v mobilu navrhne jinou cestu k cíli, než jezdíte obvykle, na to jsme si už zvykli. Ale že by navigace nabídla i jiný cíl? Tak to je novinka, kterou jsem musel chvíli vstřebávat. Ale dává to smysl.

Když máte na něco chuť

Představte si, že jste v cizím městě a dostali chuť na kávu. Spustíte Mapy Google, najdete si nějakou kavárnu a zadáte navigaci. Dnes mapy najdou možné trasy mezi místem, kde se nacházíte a cílem. Vyhodnotí vzdálenost, provoz a spoustu dalších parametrů a nabídne vám 3 trasy. To abyste měli pocit, že to máte aspoň trochu pod kontrolou. Po kratší či delší době skončíte před vybranou kavárnou.

Google se ale rozhodl k problému přistoupit trochu jiným způsobem. Co kdyby vyhodnotil zadání nikoliv, že chcete do té konkrétní kavárny, ale omezil se na to, že máte chuť na kávu? Co když je vámi vybraná kavárna 10 km daleko, ale cesta potrvá 40 minut kvůli dopravní zácpě? A přitom stejně dobrá kavárna je v poloviční vzdálenosti a nejsou tam žádné zácpy, takže tam budete už za 5 minut? Co kdyby vám mapy nenabídly 3 trasy na jedno místo, ale 3 různá místa?

Mně se ten nápad docela zamlouvá. Samozřejmě nepůjde použít v případě, kdy jedete do opravdu konkrétního cíle, například z nebo do práce, za zákazníkem nebo na letiště. Pokud je ale cíl dostatečně obecný, dává to smysl. Jedu-li na větší nákup potravin, je přece jedno, ve kterém hypermarketu nakoupím. (Nápad pro Google: mohl by zohlednit nákupní seznam a ceny v daném obchodě). Chci se najíst a pokud zadám italskou restauraci a Google nezmění kvalitu podniku, je jedno, ve které skončím. A pokud mně to jedno není, stále bude snad možné trvat na původním zadání.

Pokud si chcete přečíst celou patentovou přihlášku, najdete ji na serveru AutoEvolution.

