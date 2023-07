Mapy Google jsou útočištěm velmi vychytralého podvodu

Kybernetičtí útočníci, kteří se snaží z nepozorných či nezkušených uživatelů vylákat například citlivé přihlašovací údaje či rovnou peníze, číhají na každém “rohu”. Zkouší to přes e-maily, SMS či online zprávy, falešné aplikace, telefonní hovory nebo… Mapy Google. Ano, čtete správně. Přímo populární mapovou službu je možné zneužít pro podvod, který cílí na její koncové uživatele. Řeč je přitom skutečně o pravých Mapách a nově objevená praxe kyberzločinců je velmi chytrá. Využívá falešná telefonní čísla tísňových linek, která jsou uvedena například u letišť.

Jak postupně prokázalo více lidí, podvodníci nahrazují legitimní čísla tísňových linek na Mapách Google svými vlastními telefonními čísly. Konkrétně Shmuli Evers na Twitteru například vypráví, že jeho let se společností Delta Airlines byl zrušen. Když bylo zřejmé, že je primární linka zákaznického servisu společnosti Delta přeplněná, vyhledal “hotline” na Mapách Google. Když to účastník na druhé straně zvedl, začal Evers vysvětlovat, že jeho let byl zrušen a že potřebuje nový let.

Hovor byl přerušen a pak Eversovi zazvonil telefon; volali mu z francouzského telefonního čísla a ID volajícího ukazovalo jméno osoby, která neměla nic společného se společností Delta Airlines. Osoba se poté představila jako zástupce letecké společnosti. Shmuli uvedl své jméno a číslo potvrzení nového letu. Poté mu “zástupce letecké společnosti” nařídil, aby číslo potvrzení nového letu zaslal na jiné číslo prostřednictvím SMS. Byl také požádán, aby rezervaci nového letu zaplatil předem. V tu chvíli se správně zarazil.

looks like the scammers changed the @delta number in JFK. I suggested a edit to @googlemaps to the real Delta number. pic.twitter.com/HAiGlzkqcu — Shmuli Evers (@Shmuli) July 16, 2023

Ukázalo se, že Mapy Google obsahují špatná a někdy i čerstvě pozměněná čísla tísňových linek. Tento vychytralý kybernetický podvod je možný díky tomu, jak funguje úprava údajů v Mapách. Údaje jako otevírací dobu nebo právě telefonní číslo někdy může díky komunitnímu přispívání lehce změnit jakýkoli uživatel. Zejména v případě, kdy se jedná o profil firmy, o který se nestará přímo daná společnost. Jiný podvod spojený s Google Maps se pak týká hovorů, skrze které podvodníci tvrdí, že malé podniky dluží Googlu poplatek a mohou přijít o profil v Mapách.

Zdroj: pharena