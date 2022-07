Google vyslal tři super novinky do aplikace Mapy

Společnost Google nadále pracuje na zdokonalování populární aplikace Mapy. Nástroj, který už dávno není jen o vyhledávání míst či navigování k nim, dostává v rozmezí několika dní hned tři nové funkce. Dvě z nich už jsou v tuto chvíli vypouštěny mezi uživatele Map v mobilních zařízení i počítačích po celém světě. Tu poslední čeká postupné spouštění. Pojďme si je postupně představit.

Ptačí pohled na pamětihodnosti

Jaké by to asi bylo, kdybyste si mohli prohlédnout věž “Big Ben” v Londýně, mrakodrap Empire State Building v New Yorku nebo třeba některou ze supervysokých budov v arabských státech zpoza skel vrtulníku? Nebo z pozice prolétajícího ptáka? U téměř stovky nejzajímavějších věží, mrakodrapů a dalších pamětihodností z celého světa Google vytvořil fotorealistické animace, které vám tento dojem zprostředkují.

Upozornění spojená se sdílením polohy

O této chystané novince jsme vás informovali před několika dny v samostatné zprávičce. Nyní její fungování Google podrobněji vysvětlil. Uživatel může při sdílení vlastní polohy umožnit ostatním lidem nastavit notifikace, které je upozorní o tom, že dotyčný dorazil na nějaké místo, nebo jej případně opustil. Skvělá věc pro situace, kdy se o někoho strachujete, nebo chcete mít přehled o kamarádech na místě srazu.

Vylepšená cyklo navigace

Informace o možném dopravním zdržení, porovnávání více tras, upozornění na různé překážky na cestě… to jsou vychytávky, díky kterým jsou Mapy Google oblíbené hlavně u řidičů motorových vozidel. Teď se po letech trochu lepší péče dočkají i cyklisté. Vývojáři připravili detailnější informace o trasách včetně převýšení, dopravních zácpách, schodech na trase nebo typu povrchu. Samozřejmě ale jen tam, kde jsou dostupná data. Z toho důvodu se u nás zatím Mapy.cz konkurence asi bát nemusí.

Zdroj: Google