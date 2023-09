Philip Paxson utonul poté, co se s vozem Jeep Gladiator spadnul ze zříceného mostu

Dle rodiny za to mohou Mapy Google, které ho na most navedly

Mluvčí Googlu vyjádřil soustrast a sdělil, že se společnost bude případem zabývat

Společnost Google byla obviněna z nedbalosti v důsledku tragického incidentu, který nastal v Severní Karolíně, když Philip Paxson, řídící svůj Jeep Gladiator, následoval pokyny z Map Google na zřícený most, ze kterého spadnul a utopil se.

Philip Paxson, který se živil obchodováním se zdravotními pomůckami a přístroji, se vracel domů neznámou trasou, když ho Mapy Google nasměrovaly ke zřícenému mostu. Ten byl (jak se později zjistilo) ve špatném stavu již devět let před tímto tragickým incidentem. Na místě obvykle byly zátarasy, které bránily vjezdu na most, ale byly nedávno před nehodou odstraněny. Možná se ptáte, jak někdo mohl sjet ze zříceného mostu: “Protože neznal místní silnice, spoléhal se na Mapy Google a očekával, že ho bezpečně navedou domů k manželce a dcerám,” uvedli právníci rodiny v prohlášení. Dle rodiny byla tma a toho dne navíc obyvatele provázel hustý déšť. Právě proto Paxson následoval pokyny Map Google, což se mu stalo osudné. Zřítil se do potoka Snow Creek, kde se později utopil.

Podle žaloby, kterou podala Paxsonova rodina, byl tento tragický incident způsoben tím, že Google neaktualizoval informace o stavu mostu ve své aplikaci Mapy Google. Tvrdí také, že Google byl upozorněn na nebezpečí této trasy již v roce 2020, ale ve svých Mapách ho nikterak nereflektoval.

Mluvčí společnosti Google vyjádřil hluboký zármutek nad ztrátou rodiny a uvedl, že cílem společnosti je “poskytovat v Mapách přesné informace o trasách” a dodal, že společnost žalobu přezkoumá.

