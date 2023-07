Aplikace Mapy Google postupně prochází drobnými proměnami a sem tam dostává nějakou tu funkci navíc. Většinou to není nic extra převratného, ale u některé novinky si člověk rovnou říká “Tohle je perfektní a mělo to tu být už dávno!”. Do této kategorie bychom určitě zařadili poslední změnu, která do populárního navigačního a vyhledávacího nástroje přináší hlasové zadávání z Google Asistenta. Co to v praxi znamená? Že můžete Mapám pohodlně nahlas nadiktovat cíl cesty skrze rozhraní, které (konečně) pořádně funguje.

Integraci Asistenta do Map zajišťuje jedna z posledních aktualizací aplikace ze strany serveru. Není tedy třeba pátrat po konkrétní nové verzi, funkce zde automaticky přibude. Jakmile se tak stane (nám už například novinka funguje), hlasové zadávání se spouští přes ikonku mikrofonu ve vyhledávacím řádku. Jen Asistentovi povolíte přístup k mikrofonu a můžete pokračovat. Ačkoli Asistent Google sám o sobě stále neumí kompletně česky, tady to problém není. I s tuzemskými názvy si v pohodě poradí.

Novinka má potenciál ušetřit spoustu zbytečného (a mnohdy také nebezpečného) ťukání po displeji při jízdě v autě, na motorce či na kole. Cílovou destinaci je stále potřeba odklepnout manuálně, ale to nejzdlouhavější zadávání odpadá. Říkáte si, že například Mapy.cz tohle už dávno mají a také to funguje? Máte pravdu. Někdy prostě platí, že kovářova kobyla chodí bosa a tady Google dohání resty.

Jaké často jste používali hlasové zadávání v Mapách doteď?

Zdroj: aheadlines