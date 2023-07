Palubní systém Android Auto poskytuje řidičům i posádce vozů několik praktických výhod. “Zrcadlené” přehrávání médií, aplikací či ovládání je nejen pohodlnější, ale také bezpečnější než při šmátrání po mobilu v mnohdy nestabilním držáku či snad v kastlíku. Některé aplikace se přitom chovají různě, pokud telefon od AA ve voze odpojíte. Například hudební služby jako Spotify si zapamatují poslední pozici a následně mohou pokračovat v přehrávání skrze reproduktor či sluchátka. Chtěli byste, aby se podobně chovaly i Mapy Google? Možná se dočkáte.

Uživatelé kombinace služeb Mapy Google a Android Auto (v nejnovějších verzích 10 či 11) s telefony různých značek hlásí, že jim mapová aplikace dál běží i s navigací i po odpojení od zastaveného vozidla. Ačkoli je tento stav většinově popisován jako chyba, ve skutečnosti by mohlo jít o novou praktickou funkci. Pokud by ji Google zavedl jako volitelnou, mohla by v některých situacích dobře posloužit. Třeba ve chvíli, kdy chce uživatel po zaparkování pokračovat do cíle s mobilem v ruce, případně se v Mapách rovnou “rozhlížet” po okolí.

Přijde vám toto chování aplikace nežádoucí, nebo praktické?

Zdroj: 9to5