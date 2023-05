Mapy Google vám s Immersive View dají “pohled do budoucnosti”

Technologie využívá AI, Street View a letecké snímky

Google Mapy patří celosvětově k těm nejpoužívanějším mapám a tak je logické, že je americká firma neustále vylepšuje. Naposledy tak učinila na čtvrteční akci Google I/O. Do svých Map přidal Google naprosto perfektní funkci, která vám umožní prozkoumat díky AI trasu zcela novým způsobem

Původní Immersive View je nástroj pro prohlížení a prozkoumávání míst v reálném čase pomocí technologií počítačového vidění a umělé inteligence. Google ho na I/O představil již v roce 2020, avšak nová Immersive View for routes dává Mapám zcela nový rozměr. Díky kombinaci Street View, leteckých snímků a samozřejmě také umělé inteligence, o které mimochodem Google hovořil zdaleka nejvíce si můžete prohlédnout vaší trasu ve 3D modelu, který simuluje nejen to, jak by asi mohla vaše cesta vypadat, ale také zobrazuje odhadovaný počet vozidel na silnici. Je to téměř pohled do budoucnosti.

Google Maps Immersive View 3D Routes demo at Google IO 2023

Pokud jste tedy nervózní z míst, kde to neznáte, můžete si před trasou zkontrolovat pruhy pro cyklisty, parkování, složité křižovatky a spoustu dalších vlivů, které by vás mohly potenciálně rozhodit. Mimo to nabízí Immersive View for routes také předpověď počasí s vizuálem.

V tuto chvíli se novinka chystá do velkých měst jako Las Vegas, Los Angels, New York, Miami, San Francisco, Seattle, Londýn, San Jose, Benátky, Berlín, Amsterdam, Tokio a Paříž.

