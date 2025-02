Mapy Google jsou s námi už 20 let! Podívejte se na jejich začátky i nejdůležitější milníky

Reklama

Většina z nás před 20 lety spoléhala při orientaci hlavně na papírovou mapu. Leckdo ji sice doma v knihovně nebo v autě má i dnes, ale prim už u většiny lidí hrají online (nebo offline) mapy. Google s těmi svými přišel v únoru 2005 a od té doby urazily neuvěřitelný kus cesty. Dnes už nejde jen o pouhé mapy, ale doslova o komunitu, která žije svým vlastním životem.

Podle dat Googlu do jeho Map přibývá okolo 100 milionů aktualizací denně. Díky tomu mohou být neustále aktuální a najdete v nich vše, co potřebujete. Každý měsíc na ně spoléhají 2 miliardy lidí a 500 milionů lidí do Map Google každý rok přidá nějakou recenzi, aktualizaci, fotku nebo jinou informaci.

Velmi propracovanou mají i navigaci, s jejíž pomocí lidé v roce 2024 nacestovali 1 bilion kilometrů. A snadno v nich dohledáte také podniky nebo rozličná místa – těch je v nich v současnosti zhruba 250 milionů.

Historické okamžiky Map Google

Dnes jsou Mapy Google doslova živoucím ekosystémem, do něhož Google neustále přispívá různými drobnými i většími změnami. Různé revoluční kroky ale ve svých Mapách dělal de facto už od jejich spuštění.

Jejich vzhled z roku 2005 už si většina z nás vůbec nepamatuje a je vážně hodně retro. Už o 2 roky později ale dostaly příjemnější tvář a změny probíhaly i dál. Nejlépe to asi uvidíte ve fotogalerii na snímcích, které u příležitosti 20. výročí zpřístupnil přímo Google.

Nejprve měly Mapy Google za cíl pouze ukázal uživatelům cestu z místa A do místa B. V roce 2007 přibyly aktuální dopravní informace (ale pouze ve zhruba 30 městech USA). V témže roce se v hlavě Larryho Page zrodil i Street View a Mapy dorazily také na mobilní telefony.

V roce 2009 Google své Mapy od základu přepracoval. Všechny dosavadní podklady letěly oknem a společnost začala pracovat na svých vlastních mapách. Podklady k nim získávala od úřadů, využila své snímky ze Street View a doplnila je informacemi ze satelitních fotografií.

Mapy z míst, kde nejsou silnice

Dalším významným milníkem při budování Map Google bylo využití takzvaného Trekkeru. Jde o batoh se zabudovanou 360° kamerou, který může snímat i místa, kam nevedou silnice. Díky tomu dostaly Mapy Google zcela nový rozměr. A od té chvíle se díky nim můžeme podívat i tam, kam nikdy nedojedeme.

První taková výprava se konala do Grand Canyonu. Pracovníci Googlu ale s batohem zamířili třeba i na Eiffelovu věž nebo do oceánu.

Pro podnikatele nastala zlatá éra spojená s Mapami Google v roce 2014. Tehdy se kromě lokace začaly zobrazovat také otvírací doby podniků, hodnocení uživatelů nebo cenové rozpětí. O rok později vznikla komunita Local Guides, v rámci níž uživatelé píší recenze, zaznamenávají informace a sdílejí své zážitky z různých míst.

Další významný krok přišel v roce 2019, kdy nám Google přímo v Mapách představil rozšířenou realitu. Využil k tomu nástroj s názvem Live View (dnes se jmenuje Lens). A v roce 2023 přišla funkce Immersive View, která vám umožní prohlížet si různá místa ve 3D. V minulém roce pak do Map Google vkročila umělá inteligence v podobě Gemini.

Pamatujete si na začátky Map Google?

Zdroj: tisková zpráva Google