Mapy Google udělují v ČR Křišťálový špendlík. Komu a za co?

České zastoupení společnosti Google začalo letos v červnu poprvé v historii udělovat v ČR ocenění Křišťálový špendlík. Jde o cenu, kterou si na základě recenzí návštěvníků vyslouží nejlépe hodnocené restaurace, kavárny či bistra u nás skrze Mapy a Vyhledávání. Prvním oznámeným držitelem je pražská restaurace Vallmo a do 23. června budou postupně zveřejněna jména dalších podniků z celkem devíti regionů v Česku.

„Ocenění Křišťálový špendlík sice předává Google na základě hodnocení podniků v Mapách a ve Vyhledávání, ale ve skutečnosti je to vlastně cena uživatelů. Za každou recenzí je spokojený zákazník, který to místo navštívil, byl z něj nadšený, a proto mu udělil to nejlepší hodnocení. Podniky jsme chtěli touto cestou odměnit za jejich práci. Lidé i ze vzdálenějších koutů Česka je pak budou moci navštívit třeba během letního cestování,” říká tisková mluvčí Googlu Iva Fialová.

Postupně zveřejňované vítězné podniky byly vybrány na základě několika kritérií, přičemž rozhodující bylo množství pozitivních recenzí a počet udělených hvězdiček na Firemním profilu podniku v daném regionu České republiky ke konci dubna 2022. K podmínkám udělení ocenění patřil také kompletně vyplněný profil na Mapách a ve Vyhledávání Google.

