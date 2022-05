Navigace přes Mapy.cz se vás pokusí dostat do cíle rychleji

Jeden z nejběžnějších základních požadavků, které kladou uživatelé na navigační aplikace, je vyhledání co nejrychlejší trasy z bodu A do bodu B. Pokud také patříte mezi řidiče (nebo navigátory), kteří chtějí být v cíli nikoli po vzdálenostně nejkratší cestě nebo bez poplatků, ale skutečně co nejrychleji, udělá vám radost novinka v aplikaci Mapy.cz. Populární český nástroj totiž zavádí nabídku rychlejší trasy rovnou při běžící navigaci.

Podobně jako u jiných konkurentů aplikace během jízdy neustále porovnává čas dojezdu s jinými trasami a teď je navíc schopná alternativní rychlejší cestu rovnou i nabídnout za jízdy. Vývojáři zmiňují, že se tak bude dít například při nově vzniklém problému na nastavené trase a v ukázce je zmíněna úspora šesti minut, ale snad bude novinka efektivně reflektovat třeba i drobnější dopravní komplikace a zdržení.

Už jste v navigaci dostali nabídku rychlejší trasy? Už nějakou chvíli ji na vás testujeme a nabídneme vám ji, když se na cestě před vámi objeví například nově vzniklý problém, který je potřeba objet. — Mapy.cz (@mapy_cz) April 28, 2022

Nabídka “rychlejší trasa” už se prý údajně veřejně testuje, takže ji nejspíš můžete běžně v aplikaci Mapy.cz zahlédnout. Pokud tedy budete mít tu smůlu, že se vaše původní trasa stane tou pomalejší.

Jak moc důvěřujete nalezeným trasám v navigačních aplikacích?