Využijete? Mapy.cz přináší skvělou překladatelskou novinku

Vývojáři populární české mapové a navigační služby Mapy.cz si pro uživatele webové verze i aplikace připravili další fajn vychytávku. Zapadá do aktuálního trendu, kdy si autoři stále více dávají záležet na detailech jednotlivých lokací v čele s popisky nebo různými formami hodnocení. V případě poslední novinky budou mít radost čeští uživatelé, kteří nezvládají úplně pohodlně cizí jazyky. Aplikace i web Map nabídne překlady cizojazyčných textů na jedno klepnutí či kliknutí.

Pokud ve výsledcích vyhledávání dané lokality objevíte popisek v cizím jazyce, můžete si jej nechat velmi snadno přeložit do češtiny. A platí to také o cizojazyčných hodnoceních. Přesnost překladů má pozitivní ohlasy a vývojáři uvedli, že pro jejich zajištění využívají DeepL.

ລັດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ Co by to tak mohlo být? Mapy už vám to prozradí. Cizojazyčné informace teď stisknutím jednoho tlačítka změníte na české. A náš kouzelný proutek mává dál. Co takhle stejně snadno přeložit i hodnocení od zahraničních uživatelů? Je tu někdo pro? — Mapy.cz (@mapy_cz) March 30, 2023

Na Twitter padl také dotaz, zda se autoři nechystají přinést možnost překládat tyto texty nejen do naší mateřštiny, ale do libovolného jazyka či alespoň do angličtiny. Prý máme vydržet a bude i to.

