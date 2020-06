Dočkali jsme se. Navigace v Mapy.cz už upozorňuje na dopravní zácpy

Mobilní aplikace Mapy.cz přichází s dlouho očekávaným navigačním nástrojem, který ji v očích tuzemských uživatelů katapultuje mezi celosvětové konkurenty. Vývojáři zahájili testování funkce, která na trase ukáže uzavírky, nehody, radary, kolony nebo stavby na silnici. Mapy od Seznamu tak konečně zkombinují své dosavadní zkušenosti z oblasti turismu s moderními navigačními schopnostmi. Troufneme si říct, že pro mnoho Čechů tímto odpadne poslední důvod používat navigaci v Google Mapách nebo Waze. Mapy.cz nabídnou informace o dopravě v aplikacích pro Android i iOS.

V čem novinka pomůže? Při plánování trasy nebo při již spuštěné navigaci funkce upozorní na možná zdržení a případně navrhne vydat se jinou cestou. „Chceme být pro lidi parťákem nejen na víkendové výlety, ale i pro běžný život při cestování například po městě. Jsme na startovní čáře nové etapy a uvědomujeme si zodpovědnost, kterou na sebe spuštěním dopravy bereme, ale věříme, že lidi nezklameme a Mapy budou nadále s radostí používat,“ říká manažer českého mapového projektu jeho manažer Martin Jeřábek. Současně ale dodává informace o dopravě nemají Mapy.cz stavět proti konkurentům. Český Seznam chce naopak rozšířit nabídku možností pro stávající uživatele, kterým dopravní přehled v aplikaci chyběl. Údaje v dopravní mapě jsou v současnosti dostupné jen pro území České republiky, ale do budoucna se počítá s jejich rozšířením.

Chcete to vyzkoušet? Momentálně se nová funkce testuje ve skupině dobrovolně přihlášených uživatelů. K ní se ale můžete přidat a novinku začít používat hned teď . Stačí se zaregistrovat.

Další velkou výzvou je aktuálně pro Mapy.cz dynamický routing. „Jedná se o kontrolní systém, který v čase vyhodnocuje, jestli v době dojezdu narazíte na nehodu, která je od vás aktuálně vzdálená třeba dvě hodiny,“ doplňuje Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.cz. Aplikace uživatele ještě upozorní na policejní hlídky a radary a vyhledá i místa v okolí tras, například benzínové stanice, restaurace nebo hotely. Nové informace o dopravě se budou v aplikaci Mapy.cz týkat i outdoorových sportovců a cyklistů. Do budoucna se plánuje přesah dopravy i do využití v režimu offline.

Aplikace Android Auto dostala nové ikony v navigaci přes Google Maps čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Aplikace Mapy.cz sbírá část dat o dopravě od Ředitelství silnic a dálnic ČR a následně je automatizovaně převádí do svých mapových podkladů. „Informace o kolonách se počítají z dat externích leasingových flotil, do kterých chceme postupně zapojovat i data od uživatelů, kteří využívají navigaci. Jejich součinnost při vytváření dopravní mapy je jeden z našich současných cílů. Pomůže nám, až se naši fanoušci zapojí do společného vytváření dopravní mapy a dají nám vědět, pokud na cestě narazí například na uzavírku, kterou u nás neuvidí. Čím víc se jich zapojí, tím budou dopravní informace v Mapách aktuálnější,“ dodává Faifer. Novinka přichází jen pár dní poté, co aplikace začala zobrazovat například i informace o jízdních pruzích.

Motivují vás nové informace o dopravě více využívat Mapy.cz?

Zdroj: Seznam