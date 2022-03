Mapy.cz zavádí skvělou novinku pro automobilovou navigaci

Jednou z nejšikovnějších funkcí moderních navigačních systémů je rozhodně informování o aktuální dopravní situaci a schopnost vyhnout se zdlouhavé koloně někudy jinudy. Navigování s přihlédnutím k zácpám nebo vytíženosti různých dopravních uzlů si nedávno osvojily také Mapy.cz a jejich vývojáři evidentně dál odškrtávají položky ze seznamu dalších vychytávek. Nyní bylo například oznámeno, že se uživatel může po kliknutí na ikonu dozvědět, jak na tom konkrétní kolona je z hlediska času.

Hledáte nejrychlejší cestu? Zajímá vás jak moc vás ta kolona zdrží? Po kliknutí na tuto ikonu se dozvíte očekávané zpoždění na dané cestě 👍 — Mapy.cz (@mapy_cz) March 22, 2022

Pod symbolem dopravní zácpy v červeném trojúhelníku se nachází mimo jiné informace, od kdy do kdy by v ní řidič byl a jaké by při projíždění danou oblastí nabral zpoždění. Přesnou podobu této novinky vidíte v přiloženém náhledu.

V komentářích na Facebooku bylo stránkou Mapy.cz později doplněno, že zpoždění se bude zobrazovat až v případě, kdy kolona stojí za zmínku. Na dálnicích půjde konkrétně o hodnoty přesahující tři minuty, na ostatních komunikacích pak bude hranice pět minut.

Zdroj: Mapy.cz