Mapy.cz zavedly funkci, kterou mám rád v Google Maps

Co nejrychleji či nejbezpečněji navést do požadovaného cíle a vyhnout se při tom nepříjemnostem. Případně místa jen tak v podkladech procházet, zjistit o nich podrobnosti a při nejlepším i recenze. To je primární poslání téměř všech navigačních aplikací. Kolem vyjmenovaných prvků se pak každý nástroj snaží vytvořit vlastní pavučinu dodatečných funkcí a inspirují se přitom jeden od druhého. Momentálně se to dá říct o aplikaci Mapy.cz, která zavádí šikovnou změnu právě pro zmíněné recenze. Na žádost uživatelů, kteří ji pravděpodobně chtěli kvůli dobrým zkušenostem z Google Maps.

O čem je řeč? Jde o automatické výzvy k hodnocení míst, na která se uživatel nechal navigovat, nebo která navštívil. “Byli jste v restauraci, posilovně, hotelu, nebo jste se nechali navigovat do oblíbené kavárny? Připomeneme se vám notifikací, když nějaký podnik navštívíte, protože více recenzí pro všechny znamená i víc recenzí pro vás, až budete příště něco hledat,” vábí na novou funkci vývojáři.

Osobně tuto novinku vítám a chválím, v Google Mapách na tyto výzvy reaguji a hodnocení přidávám. Rád budu dělat to samé i v české aplikaci Mapy.cz. Ale pokud nemáte stejný názor a funkce by vás měla otravovat, tak nebojte, půjde v menu vypnout.

Zdroj: Mapy.cz