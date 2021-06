Klidně si zoomujte. Appka Mapy.cz má další úroveň přiblížení

Nový level přibližování a s ní i detailnější pohled do podkladů či snazší hledání těch správných míst či tras v aplikaci. To přináší nejnovější aktualizace oblíbené české aplikace Mapy.cz. Uživatelé v ní nyní mají k dispozici zoomování do větší “hloubky”. Díky němu se při nejdetailnějším zobrazení ukáží třeba i nové lokality, ulice, chodníky nebo stezky. Případně je od sebe mnohem lépe oddělí a odkryje. Další úroveň přiblížení skrze Mapy.cz bude jistě kladně vítanou novinkou.

O zavedení této vylepšené funkce informoval oficiální Facebook účet aplikace na začátku června. Jedna z připomínek v komentářích mířila na fakt, že i při hlubších úrovních zoomování v mapách se nemění velikost písma, které označuje ulice či objekty. Texty zatím skutečně ovlivněny nebyly, snad se tak stane co nevidět. I přesto se dá očekávat, že uživatelům, kteří si občas chtějí různé oblasti prohlédnout dopodrobna, udělá další přiblížení v aplikaci Mapy.cz radost. Novinka už by vám měla fungovat. Případně ještě nějakou chvíli počkejte na aktualizaci aplikace.

Jak často hledáte v mapových podkladech s maximálním přiblížením?

Zdroj: Mapy.cz