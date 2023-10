Mapy.cz považuji za jednu z nejlepších aplikací současnosti

Aplikace je jednoduchá, snadno ovladatelná, přitom se spoustou funkcí

Nejnovější update přidal funkci, která doteď v mobilní verzi chyběla

Mapy.cz používám už spoustu let a dovolím si tvrdit, že pro našince je to jedna z nejlepších aplikací současnosti. Seznam.cz nemusíte mít rádi a jeho vyhledávání Google nikdy nedožene, ale Mapy.cz jsou perfektní. Kvalitní mapové podklady, spolehlivá navigace, jednoduché ovládání, možnost stažení map přímo do telefonu. A to vše zdarma! Poslední verze aplikace Mapy.cz je pak opět o kousek chytřejší, naučila se totiž importovat GPX soubory.

Sláva a hurá, GPX soubory odteď můžete importovat i v mobilní aplikaci! Stačí se přihlásit a pak už jen nahrávat a ukládat vlastní trasy i oblíbená místa do Moje mapy. Tak směle do toho. — Mapy.cz (@mapy_cz) October 26, 2023

Dosud byla podpora importu GPX souborů vyhrazena pouze pro webovou verzi aplikace, tam se objevila už před dvěma lety. U mobilní aplikace jste dosud měli smůlu. Ale současná mobilní verze aplikace Mapy.cz už import GPX souborů podporuje! V aplikaci jen otevřete nabídku Místa a trasy, v pravé části displeje pak najdete tlačítko Import GPX. Jen pro pořádek – GPX je univerzální formát souborů, který obsahu GPS data. V tomto směru je to nejrozšířenější formát souborů, možnost importu GPX souborů je více než vítaná.

Podpora GPX není ničím novým, už dlouhou dobu jste své trasy mohly exportovat ve formátu GPX. Opačný směr ale z nepochopitelných důvodů zatím chyběl. Ale s tím je nyní konec, aplikace Mapy.cz se opět posunula blíže k dokonalosti.

Mají Mapy.cz nějakou chybu?

Nebudu to tajit (ono je to z článku stejně zřejmé) – aplikaci mám moc rád, používám ji každý týden a neumím si představit, že by v mém telefonu chyběla. Nikdy mě nezklamala, na výletech po České republice je to ohromný pomocník a opakovaně ji využívám také v zahraničí (ale nebudu lhát, tam mi Google Mapy občas udělají lepší službu, ale v aplikaci Mapy.cz mám vždy stažené offline mapy dané země, kam právě cestuji).

Používáte aplikaci Mapy.cz?

