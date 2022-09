Malý, ale šikovný? Sonos uvedl bezdrátový subwoofer Sub Mini

Společnost Sonos před několika hodinami oficiálně představila bezdrátový basový reproduktor Sub Mini. Tento nový subwoofer je určen do menších místností a měl by se o ozvučení starat ideálně v kombinaci se soundbary Beam a Ray či reproduktory One nebo One SL. Sub Mini podle výrobce navazuje navazuje na oceňovaný design reproduktoru Sonos Sub a přináší bohaté a čisté nízké tóny v kompaktnějším, válcovitém designu.

“Duální basové měniče na míru a pokročilé zpracování vytvářejí hluboké a dynamické basy bez vibrací či chrastění, díky nimž se budete cítit více ponořeni do každé scény a skladby. V akusticky utěsněné ozvučnici směřují oba basové měniče dovnitř a vytvářejí tak efekt vzájemně se odečítajících sil, který neutralizuje zkreslení,” stojí v oficiálním popisu reproduktoru, jehož dva šestipalcové měniče slibují zvuk již od frekvence 25 Hz.

Konektivita je zajišťována skrze dvoupásmovou Wi-Fi, případně přes ethernetový kabel. Výška subwooferu je 30,5 centimetru, průměr 23 centimetrů a hmotnost zhruba 6,5 kilogramu. K dostání bude od 6. října v matné černé a bílé za 12 990 Kč.

Které Sonos produkty už jste vyzkoušeli?

