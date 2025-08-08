Po devíti letech vyšla nová Mafia! Hráči jsou nadšení z příběhu i skvělého českého dabingu Hlavní stránka Zprávičky Čtvrtý díl kultovní série Mafia je konečně tady a vrací se ke kořenům s lineárním příběhem zasazeným na Sicílii Zahraniční i čeští recenzenti se shodují na silném příběhu a atmosféře, ale kritizují nepříliš inovativní hratelnost Průměrné hodnocení se pohybuje kolem 80 %, přičemž někteří recenzenti dávají až 98 %, jiní pouze 50 % Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Dnes oficiálně vyšla Mafia: The Old Country (v češtině Mafia: Domovina), čtvrtý díl legendární mafiánské série od studia Hangar 13. Hra nás tentokrát zavede do kolébky mafie na Sicílii počátkem 20. století, kde prožijeme příběh mladého Enza Favary na jeho cestě od banického otroka až po člena mafiánské rodiny Torrisi. Po devíti letech od kontroverzní trojky se série vrací ke svým kořenům s lineárním vyprávěním a silným důrazem na příběh. Co recenzenti chválí nejvíce Hlavní výtky recenzentů Dostupné edice a jejich obsah Rozdíly mezi verzemi pro jednotlivé platformy Závěrečné shrnutí Co recenzenti chválí nejvíce Prakticky všichni recenzenti se shodují, že příběh je největší devízou hry. Vyprávění o lásce, zradě a cestě na vrchol mafiánské hierarchie označují za filmové, dospělé a emotivní. Impulsegamer dokonce píše o „možná nejlepší Mafii vůbec“ a dává skóre 4.9/5. DualShockers (85/100) hru přirovnává k „italské telenovele, která vás nutí kopat nohama ve vzduchu“ a zároveň k „nemilosrdnému kriminálnímu spektáklu s hereckými výkony hodných filmů A24“. Obrovskou pochvalu sklízí technické zpracování a atmosféra Sicílie. Prostředí popisují recenzenti jako „dechberoucí“, „živé“ a „autentické“. Games.cz (8/10) vyzdvihuje detailně propracované vinice, města i přírodu, zatímco německý IGN oceňuje, že od Red Dead Redemption 2 neviděl tak krásný virtuální svět.
Samostatnou kapitolou je český dabing, který Kristýna Sulková z Vortexu označuje za „nový vrchol českého herního dabingu". Oskar Hes v hlavní roli, Ondřej Kokorský, Martin Donutil a Nikola Heinzlová odvádějí podle recenzí vynikající výkony. Navíc hra nabízí i sicilský dabing, který mnozí označují za nejautentičtější způsob, jak hru prožít. Hlavní výtky recenzentů Největší kritika míří na zastaralou a neinovativní hratelnost. Stevivor (50/100) označuje gameplay za „průměrný, použitelný, ale ne zvlášť zábavný". Podobně se vyjadřuje i francouzský Gamekult (70/100). Střelba, stealth sekce i souboje s noži jsou podle kritiků funkční, ale nepřinášejí nic nového. Technické problémy zmiňuje několik recenzentů – přechody mezi cutscénami a hratelností často škubou, objevují se problémy s doskakováním textur typické pro Unreal Engine 5 a místy vadí omezené animace při interakcích s prostředím. Dostupné edice a jejich obsah Standardní edice za 1 299 Kč obsahuje základní hru pro všechny platformy (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S). Je to nejdostupnější způsob, jak se dostat k příběhu Enza Favary. Deluxe Edition za 1 539 Kč je dostupná pouze pro PC a kromě základní hry přidává bonusový obsah: speciální outfity pro Enza, exkluzivní zbraně včetně rytých variant, limuzíny ve speciálních úpravách, přívěsky na Enzův růženec, doplňky pro koně, digitální soundtrack a sbírku concept artů s komentáři vývojářů. Limitovaná edice za 1 799 Kč je exkluzivní pro české a slovenské hráče a dostupná pouze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S (nikoliv PC). Obsahuje fyzický disk s plnou hrou, speciální SteelBook s unikátním černobílým motivem a 1000dílné puzzle, které nebude možné zakoupit samostatně. Edice je dostupná pouze v omezeném množství. Rozdíly mezi verzemi pro jednotlivé platformy Hra vyšla současně na PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 a Xbox Series X/S. PC verze nabízí nejlepší grafické nastavení a podporu vysokých rozlišení včetně ultrawide monitorů. Recenzenti ale upozorňují na vysoké hardwarové nároky – hra využívá Unreal Engine 5 a pro plynulý chod na vysokých detailech je potřeba výkonná grafická karta.
Konzolové verze běží stabilně, PlayStation 5 a Xbox Series X nabízí dva grafické režimy – Quality mode v rozlišení blížícím se 4K při 30 fps a Performance mode v nižším rozlišení při 60 fps. Series S má pouze jeden režim s dynamickým rozlišením kolem 1080p při 30 fps. Všechny verze podporují ray tracing. Závěrečné shrnutí Mafia: The Old Country je podle většiny recenzentů důstojným návratem ke kořenům série. Vyniká silným příběhem, autentickou atmosférou Sicílie a kvalitním zpracováním včetně českého dabingu. Na druhou stranu zklamává neinovativní hratelností a technickými nedostatky. S průměrným hodnocením kolem 80 % jde o solidní hru pro fanoušky série i milovníky gangsterských příběhů, která ale nepřináší žádnou revoluci v žánru. Herní doba se pohybuje mezi 12-15 hodinami pro hlavní příběh, což někteří chválí jako ideální délku, jiní kritizují za příliš krátkou stopáž vzhledem k ceně. Hra nabízí možnost volného průzkumu mapy po dokončení, ale chybí vedlejší aktivity typické pro otevřené světy. 