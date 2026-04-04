Historický nejlevnější MacBook už stihl zlevnit! Neo ve verzi s 512 GB a Touch ID se teď vyplatí

MacBook za necelých devatenáct tisíc. V hliníkovém těle. S čipem z iPhonu 16 Pro. Zní to absurdně, ale MacBook Neo 512 GB s Touch ID se na Heurece prodává od 18 535 Kč — a přitom je na českém trhu teprve pár týdnů. Původní cena 19 990 Kč už začala klesat a dostává se pomalu na úroveň horší verze, která má jen 256GB disk a nedisponuje Touch ID. Proč 512GB verze s Touch ID Co umí a co ne Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete Mac pro běžnou práci — e-mail, web, dokumenty, videohovory, studium — a nechcete utrácet za MacBook Air.⚠️ Zvažte, že má 8 GB RAM bez možnosti rozšíření, klávesnice není podsvícená a nenajdete zde Thunderbolt💡 Za 18 535 Kč dostanete 512GB úložiště, Touch ID, A18 Pro, 13″ displej s rozlišením 2408 × 1506 a hliníkovou konstrukci ve čtyřech barvách. Proč 512GB verze s Touch ID Základní MacBook Neo za 16 990 Kč má 256 GB a klávesnici bez Touch ID — odemykáte jej heslem nebo hodinkami. Za příplatek 3 000 Kč (resp. teď méně díky slevě) dostanete dvojnásobek úložiště a biometrické přihlašování. Recenzenti se shodují, že tohle je ta verze, kterou se vyplatí koupit. Touch ID nejen zrychluje přihlašování, ale umožňuje i platby přes Apple Pay a autorizaci v aplikacích. A 512 GB místo 256 GB dává výrazně víc prostoru pro fotky, dokumenty a aplikace — úložiště se rozšířit nedá. Co umí a co ne Čip A18 Pro (6jádrové CPU, 5jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine) je na e-mail, web, kancelářské aplikace, videohovory a lehkou editaci videa víc než dostatečný. Displej 13″ Liquid Retina s jasem 500 nitů a rozlišením blížícím se 1440p vypadá na tuhle cenu výborně. Baterie vydrží 10 – 12 hodin podle zátěže. Notebook je naprosto tichý — nemá ventilátor. Váží 1,23 kg a je k dispozici ve stříbrné, indigo, citrusové a růžové. Na náročnější práci — střih 4K videa, velké projekty v Logic Pro, vývoj — narazíte na limity 8 GB RAM. Na hraní to taky moc není, GPU má o jádro méně než v iPhonu. Klávesnice nemá podsvícení. A pozor na porty: levý USB-C je USB 3 (10 Gb/s, podpora externího displeje), pravý je jen USB 2 (480 Mb/s) — nejsou nijak označené, macOS vás upozorní, pokud zapojíte zařízení do špatného portu. Nabíjecí adaptér v balení není. MacBook Neo, nebo raději starší MacBook Air z bazaru? Co byste zvolili vy?