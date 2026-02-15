MacBook Air s M4 čipem v Česku zlevnil na minimum! Má spolehlivou výdrž, kvalitní zpracování a super výkon Hlavní stránka Zprávičky MacBook Air M4 je nejnovější generace nejprodávanějšího notebooku od Applu s čipem M4 Osloví nová blankytně modrá barva, 16 GB RAM v základu a výdrž téměř 20 hodin S kódem ALZADNY10 stojí 22 491 Kč, s výkupem starého zařízení ještě o 2 500 Kč méně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Apple udělal loni něco neobvyklého: snížil cenu. MacBook Air M4 startoval níže než předchůdce s M3, přitom má v základu 16 GB RAM místo původních 8 GB. Pro rok 2025 přidal Apple novou blankytně modrou barvu, vylepšenou kameru a samozřejmě výkonnější čip. A teď je na Alze za nejnižší cenu. Ano, nová generace s čipem M5 klepe na dveře, ale bude stát pravděpodobně minimálně 30 tisíc (kvůli paměťové krizi možná ještě více) a nenabídne nic extra revolučního. Čip M4 a co přináší Desetijádrový procesor M4 je podle Applu až 23× rychlejší než poslední MacBook Air s Intelem a 2× rychlejší než model s M1. Oproti loňskému M3 je rozdíl menší, ale měřitelný. KOUPIT NA ALZE Pro běžné používání – prohlížení webu, kancelářské aplikace, úpravy fotek – je rozdíl mezi M3 a M4 spíš akademický. Pokud ale přecházíte ze staršího MacBooku nebo Windows notebooku, skok bude citelný. Výdrž baterie překonává očekávání Apple slibuje 18 hodin přehrávání videa. Nezávislé testy naměřily téměř 20 hodin – tedy ještě víc. Zajímavé je, že předchozí M3 model vydržel o zhruba hodinu a půl déle. I tak je to výborný výsledek, který konkurence teprve dohání. Hmotnost 1,24 kg a tloušťka 1,1 cm znamenají, že Air skutečně odpovídá svému jménu. V batohu ho prakticky necítíte. Kde Apple šetří Displej zůstává Liquid Retina (IPS LCD) s rozlišením 2560 × 1664 a obnovovací frekvencí 60 Hz. Konkurence v podobné cenové kategorii už nabízí OLED panely se 120 Hz. Pro běžnou práci to nevadí, ale filmovým nadšencům a grafikům může chybět hlubší černá a živější barvy. Porty jsou také omezené: dva Thunderbolt 4, MagSafe nabíjení a jack na sluchátka. Žádné USB-A, čtečka karet nebo HDMI. Pokud potřebujete připojit víc zařízení, počítejte s dokoupením hubu. Blankytně modrá a vylepšená kamera Nová barva je subtilní – podle úhlu pohledu a osvětlení vypadá buď stříbrně, nebo jemně modře. Není to křiklavá modrá, spíš elegantní odstín. Vylepšená 12MP kamera s Center Stage sleduje váš pohyb a automaticky upravuje záběr. Praktické pro videohovory, kdy se pohybujete nebo když se k obrazovce přidá další člověk. KOUPIT NA ALZE MacBook Air M4 se začal prodávat za 29 990 Kč a teď s kódem ALZADNY10 stojí 22 491 Kč – nejlepší cena na českém internetu. Pokud máte starší zařízení k výkupu, můžete získat dalších 2 500 Kč zpět. Za necelých 20 tisíc (s výkupem) dostanete nejnovější MacBook Air s 16 GB RAM, což bylo ještě nedávno nemyslitelné. Pro studenty, kreativce i běžné uživatele, kteří chtějí spolehlivý notebook na roky, je to těžko překonatelná nabídka. Přecházíte na Mac, nebo zůstáváte věrní Windows? Co vás drží na jedné nebo druhé straně? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Apple Macbook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025