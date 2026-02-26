TOPlist

Brutální výkon v malém těle. Mac Mini (2024) s procesorem M4 Pro a 24 GB RAM zlevnil o tisíce

  • Mac mini M4 Pro 2024 CTO je kompaktní pracovní stanice s 14jádrovým CPU, 20jádrovou GPU a 2TB SSD
  • S kódem ALZADNY10 stojí 58 941 Kč místo 65 490 Kč (sleva 6 549 Kč)
  • Konfigurace s 24 GB RAM a M4 Pro čipem míří na profesionály – střihače videa, vývojáře a fotografy

Adam Kurfürst
26.2.2026 06:00
mac mini 2024 v ruce

Mac mini s M4 Pro čipem není běžný domácí počítač – je to profesionální nástroj v miniaturním těle. Mac mini M4 Pro 2024 CTO s 24 GB RAM a 2TB SSD aktuálně pořídíte za 58 941 Kč se slevovým kódem ALZADNY10 – a to je 10% sleva u konfigurace, která se běžně nezlevňuje. Za necelých 60 tisíc dostanete stroj, který zvládne 4K střih, náročný vývoj i práci s velkými fotografickými katalogy.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud střiháte video, vyvíjíte aplikace nebo pracujete s velkými fotografickými projekty a potřebujete spolehlivý výkon.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete počítač jen na web, kancelářskou práci nebo hry – základní M4 za 17–29 tisíc bude stačit.
💡 Za 58 941 Kč dostanete 14jádrové CPU, 20jádrovou GPU, 24 GB RAM, 2TB SSD a absolutně tichý provoz – to je profesionální výkon v krabičce o rozměrech 12,7 × 12,7 cm.

Pro koho je M4 Pro konfigurace určena

Tahle konfigurace Mac mini s M4 Pro (14 jader CPU, 20 jader GPU), 24 GB RAM a 2TB SSD není „jen rychlejší Mac“ – je to vysloveně pracovní nástroj. V praxi ho ocení střihači videa pracující v Final Cut Pro nebo DaVinci Resolve, iOS a macOS vývojáři s náročnými Xcode buildy, fotografové zpracovávající velké katalogy v Lightroomu a firmy hledající tichý a spolehlivý workstation.

mac mini 2024 render z boku

Klíčová otázka zní: vydělává vám ten výkon peníze? Pokud ano, je to smysluplná investice. Pokud potřebujete Mac jen na web, e-maily a Office, základní M4 varianta za 16 990–28 990 Kč bude více než dostačující a ušetříte desítky tisíc.

Výkon: 14jádrové CPU a 20jádrová GPU

Čip Apple M4 Pro přináší výrazný skok ve výkonu oproti předchozím generacím. 14jádrové CPU (10 výkonových + 4 úsporná jádra) zvládne rendering, kompilaci i náročné timeline. 20jádrová GPU akceleruje efekty, barevné korekce a práci s 3D. Jeden recenzent poznamenává: „Přechod z M1 je neskutečný rozdíl.“

24 GB jednotné paměti je bezpečný základ pro větší projekty – RAM sdílí CPU i GPU, takže se využívá efektivněji než u klasických PC. 2TB SSD nabízí dostatek místa na aktivní projekty bez nutnosti externího disku. Rychlost čtení dosahuje přibližně 4 800 MB/s, zápis kolem 4 300 MB/s.

Praktická stránka: konektivita, ticho, spotřeba

Mac mini M4 Pro nabízí bohatou konektivitu: 3× Thunderbolt 5 (vzadu), USB-C (vpředu), HDMI 2.1, Gigabit Ethernet (s možností upgradu na 10 Gbit) a 3,5mm jack. Podporuje připojení až 3 monitorů současně. Chybí však klasické USB-A porty – budete potřebovat redukce nebo hub.

mac mini 2024 na stole s vice monitory oficialni

Rozměry jsou miniaturní: 12,7 × 12,7 × 5 cm. Vejde se za monitor, na polici, kamkoli. Spotřeba je překvapivě nízká – maximálně 65 W, v běžném provozu výrazně méně. A hlavně: je absolutně tichý. Ventilátor se ozve až při dlouhodobé extrémní zátěži, jinak není slyšet vůbec. Jeden uživatel píše: „To ticho! Ten výkon! To se nedá popsat, to se musí zažít.“

Co říkají uživatelé

Na Alze má Mac mini M4 hodnocení 4,9 z 5 (150 hodnocení) a 98 % zákazníků ho doporučuje. Je to jedno z nejvyšších hodnocení v kategorii. Recenzenti nejčastěji chválí absolutní ticho, kompaktní rozměry, nízkou spotřebu a vynikající poměr cena/výkon oproti MacBookům nebo iMacům.

Jeden vývojář píše: „Zatím jsem limit nenašel. Naměřená spotřeba je směšná oproti PC, výkon v Adobe aplikacích je nádherný.“ Jiný uživatel přecházející z Windows po 30 letech: „Moje první Apple zařízení. Rychlost je ohromující, pro mé potřeby grafických úkonů a kancelářské práce je to naprosto luxusní řešení.“

Kritické hlasy se týkají především absence USB-A portů (nutnost dokoupit redukce), kontroverzního umístění vypínacího tlačítka na spodní straně (v praxi ho ale stejně nepoužíváte – Mac prostě uspíte) a vysokých příplatků za rozšíření konfigurace. Pro hraní her macOS stále není ideální volba.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud střiháte video, vyvíjíte aplikace nebo pracujete s fotografií a potřebujete spolehlivý, tichý a kompaktní stroj, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 58 941 Kč dostanete 14jádrové CPU, 20jádrovou GPU, 24 GB RAM, 2TB SSD a profesionální výkon, který by na PC vyšel dráž a zabral by desetinásobek místa. Naopak pokud potřebujete Mac jen na běžné použití – web, e-maily, streaming – základní M4 varianta za 17–29 tisíc bude rozumnější volba.

Hledáte jiný počítač nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇

Používáte Mac, nebo zůstáváte věrní Windows? Co vás na Apple ekosystému láká nejvíc?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
