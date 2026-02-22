Židle AlzaErgo Streamline 1 je ve velké slevě! Má skvělé hodnocení a houpací mechanismus Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Streamline 1 je kancelářská židle s houpacím mechanismem, nosností 130 kg a textilním potahem S kódem ALZADNY30 stojí 4 193 Kč místo 5 990 Kč Vhodná pro výšku 160–190 cm, snadné sestavení bez nářadí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Kancelářská židle za pár tisíc bývá loterie – buď sedíte pohodlně, nebo ji po měsíci chcete vyhodit. AlzaErgo Chair Streamline 1 za 4 193 Kč s kódem ALZADNY30 ale patří k příjemným výjimkám: 100 % zákazníků ji doporučuje, žádná recenze jí nedává méně než 4 hvězdy a opakovaně zaznívá, že je pohodlná i na celodenní sezení. Za cenu levnějšího kancelářského křesla dostanete houpací mechanismus, ergonomicky tvarovaný sedák a design, který se hodí i do obýváku. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte pohodlnou židli na každodenní práci za rozumnou cenu – a nechcete řešit složitou montáž.⚠️ Zvažte, pokud máte tvrdou podlahu bez podložky – tvrdá kolečka jsou hlučnější na dlažbě a plovoučce.💡 Za 4 193 Kč dostanete houpací mechanismus, nosnost 130 kg, textilní potah a sestavení bez nářadí. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete AlzaErgo Streamline 1 má houpací mechanismus s rozsahem záklonu 95–125° – umožňuje ulevit zádům a narušit strnulé sezení v jedné poloze. Výška sedáku 44–54 cm se nastavuje plynovou pístnicí. Opěrka zad je vysoká 53 cm a plynule přechází do sedáku (jsou pevně spojené), což zlepšuje stabilitu celé konstrukce a zároveň výrazně zjednodušuje montáž. Područky jsou pevné (nylonové, 30 × 4,5 cm) – nelze je výškově ani šířkově nastavit, což je u židle v této ceně běžné. Potah je textilní, příjemný na dotek a snadno čistitelný. Tvrdá kolečka o průměru 60 mm jsou primárně určena na koberce, ale fungují i na jiných podlahách. Nosnost činí 130 kg, doporučená výška uživatele 160–190 cm, hmotnost židle je pak 16,6 kg. Co říkají zákazníci S hodnocením 4,7 z 5 a nulou negativních recenzí je Streamline 1 pozoruhodně bezproblémová. Zákazníci chválí především pohodlí i při celodenním sezení, elegantní design a snadné sestavení. Jeden recenzent zdůrazňuje, že houpací mechanismus je „naladěný tak akorát“ a židle se hodí i do obýváku. Další oceňuje, že k sestavení nepotřebujete žádné nářadí – všechno je v balení a zvládnete to za 15 minut. Jediná opakující se výtka: tvrdá kolečka jsou hlučná na pevné podlaze (dlaždice, plovoucí podlaha). Pokud nemáte koberec, vyplatí se dokoupit podložku pod židli nebo vyměnit kolečka za měkká. Jinak stojí za zmínku, že područky jsou pevné – pokud potřebujete výškově nastavitelné, budete muset sáhnout po dražším modelu. KOUPIT ŽIDLI ZA 4 193 KČ Verdikt AlzaErgo Chair Streamline 1 za 4 193 Kč není herní trůn ani prémiová ergonomická židle za dvacet tisíc. Je to ale solidní, hezky zpracovaná kancelářská židle s houpacím mechanismem, která stojí méně než většina „koženkových“ křesel z hobby marketů – a přitom je pohodlnější a lépe udělaná. Pokud hledáte židli do kanceláře, zasedačky nebo domácí pracovny a nechcete přemýšlet nad stovkami parametrů, tohle je přímočará volba za rozumné peníze. Stoprocentní doporučení od zákazníků to potvrzuje. Pokud hledáte další ergonomické vybavení ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY30 Kolik hodin denně sedíte u počítače? A sedíte na čem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025