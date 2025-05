Love, Death + Robots udeřilo čtvrtou sezónou, ale diváci nejsou nadšení. Řeší se i příchod 5. sezóny

Nadšenci do převážně animované antologie Love, Death + Robots se konečně dočkali – čtvrtá řada je venku. Po tříleté pauze ale přirozeně přichází otázka: Dočkáme se i páté série? Odpověď zatím není jasná, ale máme několik indicií, které mohou napovědět. Navíc, přestože se internet hemží spekulacemi o nadcházející sezóně, pozornost se od té stávající ještě úplně neodklonila; a těm, kteří novinku ještě nezkoukli, zmíněná pozornost asi nevykouzlí úsměv na tváři.

Animovaný seriál od Tima Millera, známého pro úspěšné snímky jako Deadpool nebo Ježek Sonic, a Davida Finchera, který nám přinesl například famózní Klub rváčů, vsadil už od začátku na krátké, stylově rozmanité sci-fi epizody, které baví hlavně fanoušky vizuálně experimentální tvorby.

Právě tahle „úchylka“ ale může být pro Netflix kamenem úrazu – animace je náročná jak finančně, tak časově, a úplně stejně rostou i nároky diváků. Ostatně není divu; koho by třetí sezóna plná vizuálních i příběhových hitů nerozmazlila?

Co bylo v nové sérii Love, Death + Robots špatně?

Mnoho kritik pojednává o úpadku kvality scénářů. Zatímco dřívější epizody překvapovaly neotřelými pointami, silnou atmosférou a originálním vizuálem, čtvrtá řada podle fanoušků působí jako směsice náhodných nápadů bez vnitřní soudržnosti. Na sociálních sítích se objevují přirovnání k „AI-generovanému nesmyslu“ nebo „vizuální ukázce, co všechno jde, když příběh není potřeba.“

Už před premiérou rozvířilo vody obsazení YouTubera jménem MrBeast do jedné z epizod („The Screaming of the Tyrannosaur“). A přestože jeho cameo obecně netrvá dlouho, vyvolalo vlnu diskuzí o tom, jestli se série nezačíná ohýbat směrem k virálnímu marketingu místo hlubšího vyprávění. Bohužel se ukazuje, že samotný obsah epizod kritiku nevyvrací – ba právě naopak.

Z osobního hlediska musím na druhou stranu podotknout, že inkorporace zrovna této YouTuberské osobnosti byla v kontextu epizody poněkud ironická. Dovolím si říct, že YouTuberova postava je v sedmé epizodě seriálu určitou karikaturou jeho skutečného působení – a tok epizody pod vedením oné postavy nemá zrovna pozitivní spád. Ačkoli se příběh dal považovat za středně dobře zpracované klišé na styl Hunger Games, přišel mi i díky tomuto podprahovému komentáři jako jeden z těch lepších.

Většina stížností se každopádně netýká pouze jednoho dílu. Mnozí diváci se shodují, že většina epizod čtvrté řady postrádá emocionální dopad. I když animace zůstává vizuálně působivá, příběhy často vyšumí do ztracena nebo působí nedotaženě – jako kdyby tvůrci víc sázeli na estetiku než smysluplné sdělení. S podobnými názory přicházejí i kritici na ČSFD, kde 4. sezóna seriálu v hodnocení dosáhla pouze 63 %.

Obecně by zhoršená kvalita 4. sezóny mohla předznamenat ztrátu smyslu dalších sezón. To je ovšem velmi volná spekulace, i vzhledem k tomu, že Netflixu samotnému nejde tolik o recenze, jako o sledovanost během prvního měsíce premiéry. Pokud nás skutečně zajímá, jak to s budoucností seriálu bude, měli bychom se zaměřit spíše na to, co se děje za oponou.

Vývoj seriálu i nadále zbrzdí jiné projekty

Jak jsme již zmiňovali, čtvrtá sezóna dorazila po výrazné pauze, kterou podle dostupných informací ovlivnila jak dlouhá produkce, tak i vytížení týmu na jiných projektech. Konkrétně jde o seriál Secret Level pro Amazon Prime Video, který už navíc stihl získat druhou sérii, což naznačuje, že bude mít aktuálně prioritu.

Netflix sice oficiálně další díly Love, Death + Robots neoznámil, avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí pravděpodobně padne na bázi sledovanosti, bychom se verdiktu snad mohli dočkat poměrně brzy. Díky krátkým délkám jednotlivých epizod by seriál navíc mohl mít reálnou šanci na slušné výsledky.

Pokud tedy Blur Studio dostane zelenou, další pokračování bychom mohli vidět nejdříve až v roce 2027, přičemž i dřívější řady se pravidelně objevovaly právě na jaře v květnu. Do té doby tak budou fanoušci muset spoléhat na opakované přehrávání oblíbených epizod, jako je Zima Blue nebo Three Robots.

