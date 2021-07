Úlet. Louis Vuitton začíná prodávat tento “UFO” reproduktor

Jak francouzská módní značka Louis Vuitton před několika dny avizovala, vstupuje oficiálně na pole luxusní audio techniky. A to hned tím nejtypičtějším a nejokázalejším možným způsobem. Posílá do prodeje bezdrátový Bluetooth reproduktor, který kromě technologií a velmi extravagantního “UFO” stylu nese také typické Monogram prvky produktů této značky. Jak asi tušíte, stojí taky hromadu peněz. Novinka nazvaná Horizon Light Up se začíná prodávat (nejblíže zatím v Německu) za 2450 eur, tedy asi 63 tisíc korun.

Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker | LOUIS VUITTON

Reproduktor s 18cm průměrem, 14cm výškou a kilogramovou hmotností nabídne po technické stránce 3palcový basový měnič a 0,75″ výškové. Reproduktory přitom údajně dokáží správně posílat zvuk podle toho, jak je Horizon Light Up nakloněný. Frekvenční rozsah zařízení je 60 Hz – 16k Hz a výkon 2x 30 W. Propojení je možné přes Bluetooth 5.1 a na kovovém těle se nacházejí ovládací tlačítka. Výdrž na jedno nabití je až 15 hodin, přičemž reproduktor je dodáván i s dokovací stanicí. Třešničkou na… UFO… je, že některé prvky zařízení také svítí.

Bez ohledu na cenu – líbí se vám tento kousek?

Zdroj: LV