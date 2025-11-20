Tahle herní myš od Logitech je naprostý bestseller a teď ji seženete v super akci. Čím umí zaujmout? Hlavní stránka Zprávičky Herní myš Logitech G305 klesla v akci na pouhých 890 Kč Bezdrátová technologie LIGHTSPEED nabízí odezvu 1 ms jako drátová připojení Výdrž baterie dosahuje až 250 hodin provozu na jednu AA baterii Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Populární bezdrátová herní myš Logitech G305 Lightspeed se momentálně dá pořídit za výjimečnou cenu 890 Kč v bílé variantě. Jde o model, který si mezi hráči za více než sedm let existence vybudoval skvělou pověst díky kombinaci spolehlivého výkonu a dostupné ceny. Technologie HERO a bezdrátové připojení bez kompromisů Srdcem myši je optický senzor HERO, který nabízí rozlišení v rozsahu 200 až 12 000 DPI s nulovým vyhlazováním nebo filtrováním. Senzor zvládá maximální rychlost 400 IPS a zrychlení až 40 G, což zajišťuje přesné sledování i při nejrychlejších pohybech. Oproti předchozí generaci je navíc desetkrát úspornější. Bezdrátová technologie LIGHTSPEED garantuje odezvu pouhé 1 milisekundy při frekvenci 1000 Hz. V praxi to znamená, že hráči nepoznají rozdíl oproti drátovému připojení. Myš využívá USB nanopřijímač, který lze schovat přímo v těle myši při přenášení. KOUPIT MYŠ LOGITECH G305 Výdrž baterie až 250 hodin a hmotnost jen 99 gramů Díky energeticky úspornému senzoru HERO vydrží myš na jednu AA baterii až 250 hodin nepřetržitého provozu. V úsporném režimu lze výdrž prodloužit až na 9 měsíců běžného používání. Software Logitech G Hub upozorní, když energie klesne pod 15 %. S 99 gramy včetně baterie už G305 sice nepatří mezi absolutní špičku, ale stále jde o super hmotnost, která není omezující. Disponuje šesti programovatelnými tlačítky s mechanickými spínači, které vydrží až 10 milionů kliknutí. Rozměry činí 116,6 × 62,1 × 38,2 mm. Co na myš říkají uživatelé v recenzích Na Heurece má G305 hodnocení 94 % z celkem 95 recenzí na Heurece, přičemž 90 % zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí přesný pohyb kurzoru, dlouhou výdrž baterie a nízkou hmotnost. Mnozí vyzdvihují také vynikající poměr cena/výkon. Mezi nejčastější výtky patří hlučnější klikání tlačítek a tužší kolečko, které neumožňuje rychlé rolování. Někteří uživatelé také upozorňují, že myš postrádá ergonomické tvarování pro dlouhou kancelářskou práci. Pro menší ruce je však velikost ideální a umožňuje používání všemi typy úchopu. CHCI MYŠ LOGITECH V AKCI Zajímavostí je, že řada uživatelů si pořizuje AAA baterii s redukcí místo standardní AA, čímž sníží hmotnost myši na pouhých 89 gramů. Hráči oceňují také možnost nastavení profilů pro různé hry v softwaru Logitech G Hub. Dostupnost a barevné varianty Akční cena 890 Kč platí pro bílou variantu v obchodě K24. Černá varianta začíná na ceně 899 Kč. K dispozici jsou také barevné verze ve fialové, modré a zelené za vyšší ceny od 989 Kč. Myš je kompatibilní s Windows 7 a novějšími, macOS 10.13+ a ChromeOS. Pořídili byste si herní myš Logitech G305 za tuto akční cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezdrátová myš Logitech myš příslušenství Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 5 tipů na zboží z Číny: Populární elektronika od UGREEN Marek Houser 24.10.2024 Xiaomi uvádí pohádkově rychlou powerbanku. Má pěkný barevný displej a zabudovaný kabel Adam Kurfürst 16.9.2024 Logitech MX Keys S vs. Dell KB700: Kterou klávesnici vybrat? (recenze) Libor Foltýnek 14.11.2024 5 tipů na zboží z Číny: Mobilní příslušenství, které možná neznáte Marek Houser 16.10.2024