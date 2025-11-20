TOPlist

Tahle herní myš od Logitech je naprostý bestseller a teď ji seženete v super akci. Čím umí zaujmout?

  • Herní myš Logitech G305 klesla v akci na pouhých 890 Kč
  • Bezdrátová technologie LIGHTSPEED nabízí odezvu 1 ms jako drátová připojení
  • Výdrž baterie dosahuje až 250 hodin provozu na jednu AA baterii

20.11.2025 14:00
Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse na pozadi s mysmi

Populární bezdrátová herní myš Logitech G305 Lightspeed se momentálně dá pořídit za výjimečnou cenu 890 Kč v bílé variantě. Jde o model, který si mezi hráči za více než sedm let existence vybudoval skvělou pověst díky kombinaci spolehlivého výkonu a dostupné ceny.

Technologie HERO a bezdrátové připojení bez kompromisů

Srdcem myši je optický senzor HERO, který nabízí rozlišení v rozsahu 200 až 12 000 DPI s nulovým vyhlazováním nebo filtrováním. Senzor zvládá maximální rychlost 400 IPS a zrychlení až 40 G, což zajišťuje přesné sledování i při nejrychlejších pohybech. Oproti předchozí generaci je navíc desetkrát úspornější.

Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse bila render

Bezdrátová technologie LIGHTSPEED garantuje odezvu pouhé 1 milisekundy při frekvenci 1000 Hz. V praxi to znamená, že hráči nepoznají rozdíl oproti drátovému připojení. Myš využívá USB nanopřijímač, který lze schovat přímo v těle myši při přenášení.

Výdrž baterie až 250 hodin a hmotnost jen 99 gramů

Díky energeticky úspornému senzoru HERO vydrží myš na jednu AA baterii až 250 hodin nepřetržitého provozu. V úsporném režimu lze výdrž prodloužit až na 9 měsíců běžného používání. Software Logitech G Hub upozorní, když energie klesne pod 15 %.

Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse bila render ze strany

S 99 gramy včetně baterie už G305 sice nepatří mezi absolutní špičku, ale stále jde o super hmotnost, která není omezující. Disponuje šesti programovatelnými tlačítky s mechanickými spínači, které vydrží až 10 milionů kliknutí. Rozměry činí 116,6 × 62,1 × 38,2 mm.

Co na myš říkají uživatelé v recenzích

Na Heurece má G305 hodnocení 94 % z celkem 95 recenzí na Heurece, přičemž 90 % zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí přesný pohyb kurzoru, dlouhou výdrž baterie a nízkou hmotnost. Mnozí vyzdvihují také vynikající poměr cena/výkon.

Mezi nejčastější výtky patří hlučnější klikání tlačítek a tužší kolečko, které neumožňuje rychlé rolování. Někteří uživatelé také upozorňují, že myš postrádá ergonomické tvarování pro dlouhou kancelářskou práci. Pro menší ruce je však velikost ideální a umožňuje používání všemi typy úchopu.

Zajímavostí je, že řada uživatelů si pořizuje AAA baterii s redukcí místo standardní AA, čímž sníží hmotnost myši na pouhých 89 gramů. Hráči oceňují také možnost nastavení profilů pro různé hry v softwaru Logitech G Hub.

Dostupnost a barevné varianty

Akční cena 890 Kč platí pro bílou variantu v obchodě K24. Černá varianta začíná na ceně 899 Kč. K dispozici jsou také barevné verze ve fialové, modré a zelené za vyšší ceny od 989 Kč. Myš je kompatibilní s Windows 7 a novějšími, macOS 10.13+ a ChromeOS.

Pořídili byste si herní myš Logitech G305 za tuto akční cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
