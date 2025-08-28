Výborný chytrý zámek v Česku citelně zlevnil! Má čtečku otisků a je dost rychlý Hlavní stránka Zprávičky Chytrý zámek LOCKIN G30 klesá na 3 368 Kč pro členy AlzaPlus+ V balení najdete kompletní řešení včetně Wi-Fi bridge a čtečky otisků Podle 82 recenzí funguje spolehlivě, ale má i své mouchy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Zámek LOCKIN G30 aktuálně koupíte v Alze za 3 368 Kč s členstvím AlzaPlus+, které stojí 59 Kč měsíčně. Původní cena byla 4 990 Kč, takže i s měsíčním členstvím ušetříte přes patnáct stovek. V dubnu byl sice o pár stokorun levnější, ale současná cena je nejnižší za poslední 4 měsíce. Co vlastně za ty peníze dostanete LOCKIN G30 překvapí hlavně tím, co všechno najdete v krabici. Kromě samotného motorku dostanete numerickou klávesnici se čtečkou otisků prstů a hlavně Wi-Fi bridge pro ovládání na dálku. Zámek se montuje na vnitřní stranu dveří na běžnou cylindrickou vložku FAB – nepotřebujete žádný speciální klíč ani úpravy. Klávesnice na venkovní straně má stupeň krytí IPX5, takže vydrží i déšť. Napájení zajišťuje 6 AA baterií (4 pro motor, 2 pro klávesnici), které podle recenzí vydrží několik měsíců. Co říkají ti, kdo ho už mají doma Z 82 hodnocení má zámek průměr 4,4 hvězdičky, což není špatné. Uživatelé si nejvíc pochvalují rychlou čtečku otisků – „rychlostí blesku“ píše jeden z nich. Montáž zvládnete za 10-15 minut a kalibrace je intuitivní, i když pár lidí s ní bojovalo. KOUPIT CHYTRÝ ZÁMEK Miroslav z Litvínova hlásí po třech měsících provozu 80% kapacitu baterií, což je slušné. Gabriel z Prahy oceňuje, že za poloviční až třetinovou cenu konkurence dostanete „skvělé zpracování“. Firma, která používá 4 kusy těchto zámků, je označuje za „spolehlivé a snadno ovladatelné“. Samozřejmě najdete i negativa. Motorek je docela hlučný, což vadí několika uživatelům. Zdeněk z Hodonína varuje, že při montáži z venkovní strany lze zámek otevřít kolečkem – to je ale chyba instalace, ne produktu. Někteří si stěžují na nespolehlivé automatizace a občasné výpadky cloudových scénářů. Aplikace mluví česky, ale ne úplně Zámek funguje s aplikací Lockin Home, která je v češtině – tedy částečně. Notifikace přijdou anglicky a některé části překladu pokulhávají. Výhodou je, že zámek můžete integrovat do Tuya/Smart Life, takže pokud už máte chytrou domácnost na této platformě, zapadne bez problémů. Podporuje Google Assistant i Amazon Alexa, takže můžete zamykat hlasem. Několik uživatelů ale upozorňuje, že nelze nastavit automatické odemknutí při přiblížení s telefonem, i když Bluetooth to technicky umožňuje. Pro koho je LOCKIN G30 ideální volba Pokud pronajímáte byt přes Airbnb (má certifikaci), zámek vám ušetří spoustu času. Můžete generovat jednorázové nebo časově omezené kódy pro hosty. Stejně tak se hodí pro rodiny – každý má svůj otisk nebo kód, v aplikaci vidíte, kdo a kdy odemkl. Naopak pokud očekáváte prémiovou kvalitu za třetinovou cenu, budete zklamaní. Zámek je hlučnější než dražší konkurence, aplikace není dokonalá a občas se objeví nějaký zádrhel. Za 3 368 Kč ale dostanete funkční řešení, které vás zbaví hledání klíčů v kapse. KOUPIT CHYTRÝ ZÁMEK Důležité je vědět, že zámek neumí pouze odemknout – vždy buď kompletně otevře (včetně zapadacího jazýčku), nebo zamkne. Pokud máte kouli místo kliky, otevře vám rovnou dveře. Pro někoho výhoda, pro jiného možná bezpečnostní riziko. Verdikt: Za ty peníze to zkrátka dává smysl LOCKIN G30 není dokonalý chytrý zámek. Je trochu hlučný, aplikace má své mouchy a kalibrace může potrápit. Ale za méně než 3 400 korun dostanete kompletní balíček s Wi-Fi ovládáním, čtečkou otisků a slušnou výdrží na baterie. To je prostě nabídka, kterou konkurence nemá. Aktuální cena platí pro členy AlzaPlus+, ale i s připočtením měsíčního členství za 59 Kč se vyplatí. Pokud váháte mezi tímhle a dražší konkurencí, zkuste nejdřív LOCKIN – možná zjistíte, že vám bohatě stačí. Máte zkušenosti s chytrými zámky? 