Jedna z nejlepších funkcí Pixelů 4 míří do Google Chrome

Funkce Live Caption, která byla poprvé představena na Google I / O 2019 jako exkluzivní technologie pro Pixel 4 je jistě jednou z nejlepších technologií, kterou Google vyvinul. Jedná se o živý přepis titulek z videí, takže se jedná o skvělý doplněk pro sluchově postižené či uživatele, kteří se chtějí koukat na videa, ale zrovna nemají sluchátka.

Nyní se zdá, že Google pracuje na desktopové verzi a chystá se přidat Live Caption do prohlížeče Google Chrome. Potvrzuje to nový kód v Chromium Gerrit. Ačkoliv byla funkce při uvedení dostupná pouze pro Pixel 4, rychle se dostala i na modely 3, 3 XL a 3a. To, že se Google snaží funkci rozšiřovat je totiž jasné už teď. Například Galaxy S20 bude první zařízením od cizího výrobce, které bude Live Caption podporovat.

Introducing Live Caption, now on Pixel 4

Vzhledem k tomu, že je Google Chrome jedním z nejpoužívanějších prohlížečů, mohlo by přidání této funkce usnadnit život mnoha uživatelům. Zde by to pomohlo zejména sluchově postiženým. Zdravý člověk si video na počítači pustí raději se zvukem, ale dokážeme si představit mnoho situací, kdy bychom toho využili.

Využijete Live Caption v Google Chrome?

Zdroj: androidpolice.com