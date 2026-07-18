Hra zdarma bez reklam válcuje Steam. Za jediný den nasbírala 25 tisíc stažení Hlavní stránka Zprávičky Little Incrementisle překonalo 25 tisíc stažení během prvního dne Hra je zdarma a hráči oceňují, že v ní zatím nejsou reklamy ani mikrotransakce Na Steamu má v době psaní 89 % kladných hodnocení a špičku 2293 současně hrajících lidí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.7.2026 16:03 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Na Steamu každý den vychází řada bezplatných her, většina z nich ale rychle zmizí bez větší pozornosti. Nenápadná strategie Little Incrementisle dopadla úplně jinak. Během prvních 24 hodin překonala 25 tisíc stažení, dostala se na více než dva tisíce současně hrajících lidí a od uživatelů sbírá převážně velmi kladné recenze. Malé ostrovy, zásoby a nekonečné vylepšování Little Incrementisle kombinuje jednoduchou budovatelskou strategii s takzvaným incremental žánrem. Na každém ostrově začínáte prakticky od nuly: sbíráte dřevo a jídlo, stavíte budovy, nabíráte obyvatele a rozdělujete jim práci. Jakmile kolonii dostatečně rozvinete, odplujete na další ostrov a celý cyklus se rozjede znovu s jinými podmínkami. Jednotlivé ostrovy mají vlastní výhody a nevýhody, které mění rychlost produkce, ceny nebo čekací doby. Do klidného budování navíc zasahují události jako zemětřesení, povodně nebo nájezdy pirátů. Mezi výpravami získáváte body pro trvalý strom schopností, takže část postupu zůstává zachovaná i po přesunu na další ostrov. Hráče nadchla hlavně férová cena: nula korun Za rychlým úspěchem nestojí jen návyková herní smyčka. Little Incrementisle je kompletně zdarma a v době psaní v něm hráči nenacházejí reklamy ani mikrotransakce. Titul tak nepůsobí jako ochutnávka vytvořená hlavně proto, aby uživatele tlačila do nákupů, ale jako normální menší hra, kterou lze prostě stáhnout a hrát. Na Steamu má hra v době psaní 89 % kladných hodnocení z více než pěti set recenzí. SteamDB zaznamenalo historické maximum 2293 souběžně hrajících uživatelů v den vydání. Na malou nezávislou strategii bez zavedené značky jde o velmi slušný start. HRÁT ZDARMA NA STEAMU Běží skoro na všem, ale není pro každého Minimalistická grafika používá jednoduché ikony místo detailních modelů, což hře pomáhá s přehledností i nízkými nároky. Stačí jí dvoujádrový procesor kolem 2 GHz, 2 GB operační paměti a přibližně 500 MB úložiště. Oficiálně je dostupná pro Windows a rozhraní nabízí zatím jen v angličtině a francouzštině. Právě jednoduchost může být zároveň největší slabinou. Některým hráčům časem začne vadit opakování stejného cyklu, větší množství mikromanagementu nebo vložené minihry. Pokud vás ale baví postupné odemykání vylepšení, optimalizace výroby a hry typu „ještě jeden ostrov“, může být Little Incrementisle překvapivě nebezpečný žrout času. Dáte přednost menší hře úplně zdarma, nebo vám nevadí mikrotransakce, když díky nim dostává dlouhodobě nový obsah? Zdroje: Steam, vývojáři hry, SteamDB, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Hry Steam Strategie Mohlo by vás zajímat Hra PixWords - hlavolam se slovy, který vám dá zabrat Jan Tipmann 23.3.2014 Pokémon GO: 10 zásadních tipů a triků, které vám hra neprozradí Johanna Kovaczicz 11.7.2016 Jak stáhnout Fortnite zdarma na Android? Možností je hned několik David Trlica 3.6.2018 Elon Musk pokořil světový rekord. Možná u toho ale podváděl Jana Skálová 26.11.2024 Tohle jsou nejlepší aplikace a hry na Google Play roku 2024. Souhlasíte s výběrem? Adam Kurfürst 19.11.2024 Herní zpověď roku 2024 je tady! Steam odhaluje vaše nejstřeženější herní tajemství Adam Kurfürst 20.12.2024