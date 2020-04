Na linuxových telefonech bude brzy možné spustit aplikace pro Android

Vypadá to, že sen příznivců linuxu o tom, že budou moct na svém telefonu spustit aplikace pro Android se naplní. Linuxová distribuce postmarketOS určená pro chytré telefony měla ve svém seznamu chyb jako nejstarší záznam právě neschopnost tyto aplikace spouštět. Nedávno po dvou letech práce byl tento záznam označen jako vyřešený. Dosaženo toho bylo ve spolupráci s Anboxem.

Anbox (Android in a Box) není žádná emulační vrstva, ale plnohodnotný obraz Androidu. Ten běží ve svém vlastním kontejneru s hardwarovou abstrakcí. Projekt do budoucna slibuje plnou integraci Androidových aplikací. Zatím je však projekt v experimentální fázi a zbývá ještě vyřešit několik problémů.

Running #Android apps in @postmarketOS on @thepine64 #PinePhone. This was already working but I haven’t seen a video of it so… here you go :) pic.twitter.com/5ztatzKpdz

— Nikhil Jha (@jhanikhil) March 21, 2020