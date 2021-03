Během své prezentace vývojáři ze Square Enix Presents oficiálně představili nový díl Life is Strange s podtitulem True Colors. Kromě toho se dočkáme remasteru původních dílů Life is Strange a všechny chystané hry vyjdou na PC, Xbox, Playstation ale i Google Stadia.

Nové Life is Strange uvidíme i na Google Stadia

V Life is Strange: True Colors se ocitneme v kůži Alex Chen ve městečku Haven Springs. V něm se Alex setká se svým bratrem, který však za zvláštních okolností umírá. Hlavní hrdinka objeví svou speciální schopnost zvanou “empatie”, která ji umožňuje vizuálně vidět aktuální pocity a emoce ostatních lidí. Právě tato schopnost má Alex pomoct s vyřešením vraždy svého bratra.

Life is Strange: True Colors – Announce Trailer [ESRB]

Vývojáři hovořili o tom, že bude nově hra vydaná jako celek, nikoliv na epizody a budeme se procházet po otevřeném světě. Společnost Square Enix promluvila také o remasterech původního Life is Strange včetně prequelu Life Is Strange: Before the Storm z roku 2017. Ty vyjdou na stejné platformy jako nový titul.

Life is Strange Remastered Collection – Announce Trailer [ESRB]

Hráli jste hru Life is Strange?