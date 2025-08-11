Lidl šokuje cenou. Robotický vysavač teď koupíte za 999 Kč Hlavní stránka Zprávičky Robotický vysavač SILVERCREST za pouhých 999 Kč - nejnižší cena na trhu Sleva 44% z původních 1 799 Kč pouze na Lidl.cz 90 minut provozu na jedno nabití, ideální pro byty do 60 m² Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Sníte o robotickém vysavači, ale chtěli byste si nejprve vyzkoušet, zda vám takový pomocník bude vyhovovat? SILVERCREST SSRS A1 je nyní na Lidl.cz za neuvěřitelných 999 Kč. To je sleva 800 korun z původní ceny 1 799 Kč. Za tuto částku jde aktuálně o jeden z nejlevnějších robotických vysavačů na českém trhu. Co za tisícovku dostanete? SILVERCREST SSRS A1 není chytrý robotický vysavač s mapováním místností – to přiznejme hned na začátku. Ale za 999 korun dostanete spolehlivého pomocníka, který zvládne základní vysávání tvrdých podlah i koberců s nízkým vlasem. S průměrem 33 cm a výškou pouhých 8,3 cm se dostane pod většinu nábytku. Vysavač disponuje sacím výkonem 2,2 kPa, což stačí na běžný prach, drobky a vlasy. Dva postranní rotační kartáče zametají nečistoty do cesty hlavního kartáče. Nádoba na prach má objem 0,42 litru – pro byt do 60 m² vydrží několik úklidů bez vyprazdňování. Jednoduché ovládání bez aplikace Zatímco drahé modely vyžadují Wi-Fi a mobilní aplikaci, SILVERCREST se ovládá jednoduchým dálkovým ovladačem. Pro seniory nebo technicky méně zdatné uživatele je to vlastně výhoda – stačí zmáčknout tlačítko a vysavač začne uklízet. K dispozici jsou dva režimy úklidu: Klasický režim – náhodná navigace po místnosti Spot režim – intenzivní úklid jednoho místa ve spirále Tři senzory proti nárazu a tři proti pádu zajišťují, že se vysavač vyhne nábytku a nespadne ze schodů. Výdrž baterie až 90 minut vystačí na úklid bytu o velikosti 50-60 m². ZOBRAZIT AKCI NA LIDL.CZ Co říkají reální uživatelé? SILVERCREST SSRS A1 má na Lidl.cz hodnocení 3,9 z 5 hvězdiček od 59 zákazníků. Názory se různí, ale převažují pozitivní ohlasy na poměr cena/výkon. Spokojený zákazník z července píše: „Velmi dobrý poměr cena/výkon! Toto zařízení jsme si koupili pro úklid 3 místností. Musím uznat, že za tu cenu zařízení dobře funguje.“ Další uživatel dodává: „Ideální pro vysávání tvrdých povrchů, jako jsou parkety nebo dlaždice. Praktické pro vysávání pod nábytkem, postelemi. Tiché.“ Hlučnost 70 dB je srovnatelná s běžným vysavačem. Objevují se ale i kritické hlasy ohledně kvality zpracování a vysávání chlupů. Je třeba mít realistická očekávání – za 999 Kč nedostanete prémiový vysavač, ale základního pomocníka. KOUPIT ZA 999 KČ NA LIDL.CZ Pro koho je SILVERCREST ideální? Majitelé malých bytů – pro plochy do 60 m² zcela dostačující Senioři – jednoduché ovládání bez nutnosti chytrého telefonu První robotický vysavač – vyzkoušejte si technologii bez velkých investic Studenti na kolejích – levné řešení pro udržování pořádku Majitelé domácích zvířat – jako doplněk k hlavnímu vysavači na denní úklid Co v balení najdete? Kompletní sada obsahuje: Robotický vysavač SILVERCREST SSRS A1 Napájecí adaptér Dálkový ovladač EPA-12 filtr (již namontovaný) 2× AAA baterie do ovladače Návod k použití Realistická očekávání jsou klíčem SILVERCREST SSRS A1 není zázračný vysavač. Nemapuje místnosti, nemá aplikaci, nevytírá. Ale za 999 Kč dostanete funkčního robota, který každý den posbírá prach a drobky z podlahy. Nenahradí klasický vysavač, ale výrazně prodlouží intervaly mezi velkými úklidy. Pokud máte byt do 60 m² a chcete základní pomoc s úklidem za minimální cenu, lepší nabídku nenajdete. Za tisícovku je to vlastně bez přemýšlení. ZOBRAZIT AKCI NA LIDL.CZ Verdikt: Nejlevnější cesta k robotickému úklidu S cenou 999 Kč na Lidl.cz je SILVERCREST SSRS A1 bezkonkurenčně nejlevnější robotický vysavač na českém trhu. Pokud máte realistická očekávání a hledáte základního pomocníka na denní úklid, je to skvělá volba. Pro malé byty, seniory nebo jako první zkušenost s robotickými vysavači je SILVERCREST ideální. Za cenu běžného ručního vysavače získáte automatického pomocníka, který vám ušetří čas každý den. ⏰ Dostupnost: Skladem online, doručení do 14.8.2025 ✅ Bonus: Vrácení do 30 dnů ZDARMA Máte zkušenosti s levnými robotickými vysavači? Stojí vůbec za to? 