Lidl šokuje cenou. Robotický vysavač teď koupíte za 999 Kč

  • Robotický vysavač SILVERCREST za pouhých 999 Kč - nejnižší cena na trhu
  • Sleva 44% z původních 1 799 Kč pouze na Lidl.cz
  • 90 minut provozu na jedno nabití, ideální pro byty do 60 m²

Jakub Kárník
11.8.2025 18:00
Ikona komentáře 0
lidl vysavač sleva

Sníte o robotickém vysavači, ale chtěli byste si nejprve vyzkoušet, zda vám takový pomocník bude vyhovovat? SILVERCREST SSRS A1 je nyní na Lidl.cz za neuvěřitelných 999 Kč. To je sleva 800 korun z původní ceny 1 799 Kč. Za tuto částku jde aktuálně o jeden z nejlevnějších robotických vysavačů na českém trhu.

Co za tisícovku dostanete?

SILVERCREST SSRS A1 není chytrý robotický vysavač s mapováním místností – to přiznejme hned na začátku. Ale za 999 korun dostanete spolehlivého pomocníka, který zvládne základní vysávání tvrdých podlah i koberců s nízkým vlasem. S průměrem 33 cm a výškou pouhých 8,3 cm se dostane pod většinu nábytku.

Robotický vysavač SSRS A1

Vysavač disponuje sacím výkonem 2,2 kPa, což stačí na běžný prach, drobky a vlasy. Dva postranní rotační kartáče zametají nečistoty do cesty hlavního kartáče. Nádoba na prach má objem 0,42 litru – pro byt do 60 m² vydrží několik úklidů bez vyprazdňování.

Jednoduché ovládání bez aplikace

Zatímco drahé modely vyžadují Wi-Fi a mobilní aplikaci, SILVERCREST se ovládá jednoduchým dálkovým ovladačem. Pro seniory nebo technicky méně zdatné uživatele je to vlastně výhoda – stačí zmáčknout tlačítko a vysavač začne uklízet.

K dispozici jsou dva režimy úklidu:

  • Klasický režim – náhodná navigace po místnosti
  • Spot režim – intenzivní úklid jednoho místa ve spirále

Tři senzory proti nárazu a tři proti pádu zajišťují, že se vysavač vyhne nábytku a nespadne ze schodů. Výdrž baterie až 90 minut vystačí na úklid bytu o velikosti 50-60 m².

Co říkají reální uživatelé?

SILVERCREST SSRS A1 má na Lidl.cz hodnocení 3,9 z 5 hvězdiček od 59 zákazníků. Názory se různí, ale převažují pozitivní ohlasy na poměr cena/výkon.

Spokojený zákazník z července píše: „Velmi dobrý poměr cena/výkon! Toto zařízení jsme si koupili pro úklid 3 místností. Musím uznat, že za tu cenu zařízení dobře funguje.“

Další uživatel dodává: „Ideální pro vysávání tvrdých povrchů, jako jsou parkety nebo dlaždice. Praktické pro vysávání pod nábytkem, postelemi. Tiché.“ Hlučnost 70 dB je srovnatelná s běžným vysavačem.

Objevují se ale i kritické hlasy ohledně kvality zpracování a vysávání chlupů. Je třeba mít realistická očekávání – za 999 Kč nedostanete prémiový vysavač, ale základního pomocníka.

Pro koho je SILVERCREST ideální?

  • Majitelé malých bytů – pro plochy do 60 m² zcela dostačující
  • Senioři – jednoduché ovládání bez nutnosti chytrého telefonu
  • První robotický vysavač – vyzkoušejte si technologii bez velkých investic
  • Studenti na kolejích – levné řešení pro udržování pořádku
  • Majitelé domácích zvířat – jako doplněk k hlavnímu vysavači na denní úklid

Co v balení najdete?

Kompletní sada obsahuje:

  • Robotický vysavač SILVERCREST SSRS A1
  • Napájecí adaptér
  • Dálkový ovladač
  • EPA-12 filtr (již namontovaný)
  • 2× AAA baterie do ovladače
  • Návod k použití

Realistická očekávání jsou klíčem

SILVERCREST SSRS A1 není zázračný vysavač. Nemapuje místnosti, nemá aplikaci, nevytírá. Ale za 999 Kč dostanete funkčního robota, který každý den posbírá prach a drobky z podlahy. Nenahradí klasický vysavač, ale výrazně prodlouží intervaly mezi velkými úklidy.

Roboticky vysavac SSRS A1 prislusenstvi

Pokud máte byt do 60 m² a chcete základní pomoc s úklidem za minimální cenu, lepší nabídku nenajdete. Za tisícovku je to vlastně bez přemýšlení.

Verdikt: Nejlevnější cesta k robotickému úklidu

S cenou 999 Kč na Lidl.cz je SILVERCREST SSRS A1 bezkonkurenčně nejlevnější robotický vysavač na českém trhu. Pokud máte realistická očekávání a hledáte základního pomocníka na denní úklid, je to skvělá volba.

Pro malé byty, seniory nebo jako první zkušenost s robotickými vysavači je SILVERCREST ideální. Za cenu běžného ručního vysavače získáte automatického pomocníka, který vám ušetří čas každý den.

⏰ Dostupnost: Skladem online, doručení do 14.8.2025

✅ Bonus: Vrácení do 30 dnů ZDARMA

Máte zkušenosti s levnými robotickými vysavači? Stojí vůbec za to?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

