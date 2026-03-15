Stojí stovku za kus. Lidl začal prodávat extrémně levný Bluetooh lokátor, tohle všechno umí

Lidl začal prodávat extrémně levný Bluetooh lokátor

Lidl začal v Česku prodávat Bluetooth lokátor Tronic Smart Tag Finder za pouhých 299,90 Kč za tři kusy Lokátor funguje s aplikacemi Apple Find My a Find Hub pro Android a nabízí dosah 10 metrů V balení najdete tři lokátory včetně silikonových poutek a baterií CR2032 s výdrží až 8 měsíců Adam Kurfürst Publikováno: 15.3.2026 16:00

Ztratili jste někdy klíče a přáli si, abyste měli po ruce chytrý lokátor? Pokud vám investice do modelů jako Apple AirTag s cenovkou 790 Kč přijde přehnaná, Lidl přichází s alternativou, která stojí doslova pakatel. V jeho e-shopu nyní najdete Tronic Smart Tag Finder za 299,90 Kč za tři kusy – jeden lokátor vás tedy vyjde na necelou stovku.

Co Tronic Smart Tag umí

Tronic Smart Tag Finder je kompaktní plastový lokátor s rozměry 3,7 × 3,7 × 0,7 cm, který snadno připevníte ke klíčům, peněžence nebo batohu díky přiloženému silikonovému poutku. Zařízení komunikuje přes Bluetooth 5.4 s dosahem 10 metrů v interiéru i exteriéru. Výrobce udává výdrž baterie přibližně 8 měsíců v pohotovostním režimu. Baterie typu CR2032 je vyměnitelná a v balení dostanete rovnou tři kusy – jeden pro každý lokátor. Lidl navíc poskytuje tříletou záruku, což u takto levného příslušenství rozhodně není samozřejmostí.

Dvě verze pro různé ekosystémy

Tronic Smart Tag Finder se prodává ve dvou verzích. Varianta pro Apple funguje s aplikací Find My (Najít) a vyžaduje iOS 14.5 nebo novější na iPhonu či iPadu. Verze pro Android využívá aplikaci Find Hub a je kompatibilní s Androidem 9 a novějším. Je důležité vybrat správnou verzi podle vašeho telefonu – lokátory mezi sebou nejsou vzájemně kompatibilní. Zatímco Apple verze těží z rozsáhlé sítě zařízení v ekosystému Find My, u Androidu závisí funkčnost na počtu uživatelů aplikace Find Hub ve vašem okolí.

Tenhle lokátor není pro každého

Tronic Smart Tag Finder má smysl pro každého, kdo hledá základní řešení za minimum peněz. Pokud občas zapomenete, kam jste položili klíče, a potřebujete je najít v rámci bytu či domu, lokátor svůj účel splní. Za cenu jednoho AirTagu dostanete devět kusů od Lidlu.

Na druhou stranu je třeba počítat s omezeními. Tronic Smart Tag nemá UWB čip, takže nepodporuje přesnou lokalizaci na centimetry jako AirTag nebo Galaxy SmartTag2 od Samsungu. Dosah pouhých 10 metrů znamená, že pokud klíče ztratíte venku, najdete je jen tehdy, když projde někdo s kompatibilním zařízením poblíž. U Apple verze je síť uživatelů obrovská, u Androidu s aplikací Find Hub to může být problém. Plastová konstrukce také naznačuje, že nejde o nejodolnější zařízení. Pokud potřebujete lokátor na kolo, kufr nebo něco, co vystavujete drsnějším podmínkám, zvažte raději investici do značkového řešení. Zajímavou alternativou může být třeba nedávno představený Xiaomi Tag, i když i ten je výrazně dražší – v balení po čtyřech vyjde na 1 299 Kč. Po srovnání s konkurencí jde ale o velmi dobrou nabídku.

Pořídili byste si lokátor od Lidlu, nebo dáte přednost značkovému řešení?