Lidl o tisícovku zlevnil svůj 2.0 soundbar

Nabízí bohaté možnosti připojení

V akci je k mání za 1 999 Kč

Vlastníte-li nějaký levnější televizor, je docela pravděpodobné, že zvuková stránka nebude stát za moc. Ono nacpat kvalitní reproduktory do zařízení, které má tloušťku zpravidla jen několik málo centimetrů není jen tak, dokonce ani prémiové modely nemají často důstojný zvuk, a to se můžeme bavit o televizorech za 30 a více tisíc. Řešením může být nákup nějakého dalšího zvukového zdroje, přičemž trendem posledních let jsou jednoznačně soundbary. A jeden z nich má teď v akci i Lidl.

SILVERCREST Soundbar 2.0 Dolby Digital SSBD 50 B1 (ano, takto krkolomný název zařízení má) zajistí poměrně ucházející zvuk, pravděpodobně lepší než ten, který jde z vaší 5 let staré televize za 10 tisíc korun. Přitom zvuková stránka je pro celkový zážitek z filmů a seriálů minimálně stejně důležitá jako obraz. Jasně, stále se jedná o základní soundbar, který teď pořídíte za necelé 2 tisíce korun, takže od něj nelze očekávat zázraky. Pokud ale nechcete utrácet hromadu peněz a zároveň nejste audiofil, rozdíl pocítíte.

Soundbar nabízí celkový výkon 50 W (2x 25 W) a nabízí několik možností připojení. Tou první je samozřejmě HDMI ARC, nechybí ale ani optické připojení, USB pro připojení externího zdroje, Bluetooth 5.0 nebo dokonce 3,5 mm jack, takže může být vhodný nejen k televizorům, ale třeba také k počítači či telefonu.

Specifikace: SILVERCREST Soundbar 2.0 Dolby Digital SSBD 50 B1

Parametr Detail Popis Pro televizory, stereo zařízení, Bluetooth přehrávání Systém a výkon 2.0; 2x 25 W RMS Digitální zvukový procesor Pro vyvážený zvuk LED displej Indikace stavu Ekvalizér 6 režimů: Movie, Music, Dialog, Film 3D, Music 3D, Dialog 3D Výstupní výkon 2x 25 W RMS Frekvenční rozsah 70Hz – 20kHz Napájení 100–240 V, ~ 50/60 Hz Bluetooth verze 5.0 Porty a připojení HDMI ARC, optický (Toslink), AUX-In 3,5 mm, USB Rozměry (Š x V x H) cca 750 x 75 x 103,6 mm Hmotnost cca 1,835 kg

V balení najdete i dálkový ovladač včetně baterií, v němž lze měnit režimy ekvalizéru, úroveň hlasitosti a další parametry. Za 1 999 korun (původně za něj Lidl chtěl 2 999 korun) nejde o vyloženě špatnou koupi. Pokud byste rádi basovější projev, můžete si pár stovek připlatit a sáhnout například po Samsung HW-T420 se subwooferem.

Máte doma nějaký soundbar? Jak jste s ním spokojení?