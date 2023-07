Lidl má ve slevě elektrokolo s dojezdem až 115 km

Vychází na 19 999 Kč

Obchodní řetězec Lidl začal na svém e-shopu loni prodávat elektrokola norimberské značky Zündapp, nyní je jedno z nich v zajímavé slevě. V určitých situacích má nabídnout dojezd až 115 km, nestojí přitom ani 20 tisíc korun. Stojí podobný model vůbec za uvážení?

Zündapp Z80S je cenově dostupné trekingové elektrokolo s lehkým lichoběžníkovým rámem z hliníkové slitiny. Odpružená vidlice s zdvihem 63 mm se prý postará o pohodlí i na nerovnostech, pomůže rovněž polstrované sedlo a ergonomicky tvarované rukojeti. Kolo disponuje výkonným elektromotorem Ananda, ten poskytuje podporu až do rychlosti 25 km/h. Na LED displeji můžete snadno vybrat ze tří úrovní, přičemž s akumulátorem o kapacitě 374 Wh umístěným v nosiči zavazadel dosáhnete dojezdu mezi 30 až 115 km. Skutečná vzdálenost samozřejmě závisí na zatížení, terénu a zvolené úrovni podpory.

Technické parametry elektrokola Zündapp Z80S:

Elektromotor: Značka Ananda, Typ: Nábojový (zadní kolo), Podpora šlapání do 25 km/h

Akumulátor: Umístění v nosiči, Kapacita: 10,4 Ah (374,4 Wh), Napětí: 36 V, Doba nabíjení: 5 hodin, Dojezd: 30–115 km (podle zatížení a podmínek prostředí)

Rám, řidítka, vidlice: Materiál rámu: Alu slitina, Výška rámu: 48 cm, Řídítka: Trekingová, Typ rukojeti: Ergonomické gripy, Typ přední vidlice: Odpružená

Sedlo: Typ sedla: Pohodlné sedlo, Odpružení sedla: Ne, Rychloupínák sedlovky: Ne

Převodový systém: Řazení Shimano, Počet rychlostních stupňů: 21, Řadicí páčky: Shimano otočná rukojeť

Brzdy: Typ: Ráfkové V-brzdy, Druh: Mechanické, Protišlapná brzda: Ne

Kola: Velikost kol: 28 palců (700C), Pláště: 28″ x 1,75″

Osvětlení: Přední: AXA Ecoline, LED, 15 lux, Zadní: AXA Slim ST, LED, 15 lux

Hmotnost: 23,9 kg

Zündapp Z80S je vybaveno převodovým systémem Shimano s 21 převodovými kombinacemi, kola o velikosti 28″ s plášti o šířce 1,75″ mají poskytnout dostatečnou přilnavost a jsou vybavena reflexním pruhem pro vyšší viditelnost v provozu. Přestože se může zdát takto levné elektrokolo jak utopie, recenze na e-shopu jsou překvapivě pozitivní: “Z a t u c e n u s l u š n é e l e k t r o k o l o . P r o m ě s t s k ý p r o v o z d o s t a č u j í c í ! D í k y 2 1 r y c h l o s t n í p ř e h a z o v a č c e m ů ž e t e j e z d i t i p o r o v n é m t e r é n u b e z p o d p o r y m o t o r u,” chválí jeden ze zákazníků. Jiný si ale naopak stěžuje: “J e l i k o ž j s e m m ě l a ř í d í t k a h o d n ě v o l n á a n e š l o j e u t á h n o u t , p o s l a l j s e m e l e k t r o k o l o z p ě t.”

Co říkáte na takto levné elektrokolo? Stačilo by vám?