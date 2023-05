V LIDLu je s 33% slevou k mání duální bezdrátová nabíječka

Máte doma více zařízení, která se dají nabíjet bezdrátově? A chtěli byste je tak pohodlně nabíjet, ale nemáte pro to dostatečný počet “ploten”? Nebo ještě vůbec žádnou? Pak by vás mohla zajímat takzvaná duální bezdrátová nabíječka, která disponuje dvěma cívkami a může tedy doplňovat energii do dvou kompatibilních přístrojů současně. Jedna taková je momentálně za velmi zajímavou akční cenu v e-shopu řetězce LIDL.

Zlevněná duální nabíječka značky Tronic o rozměrech cca 8,5 x 1 x 18 centimetru je v provedení se dvěma vodorovnými plochami vedle sebe a má maximální výkon 2x 10 W. Splňuje přitom univerzální standard Qi, takže se s ní dají nabíjet telefony a další zařízení různých značek, včetně Samsung či Apple. O stavu nabíjení informuje malá LED kontrolka.

Běžná cena této nabíječky je 899, nicméně nyní ji LIDL zlevnil cca o třetinu na 599 Kč. Dostupná je v černém a šedém provedení. V obou případech je na povrchu látkový povlak a dokola kovový rámeček. V takto elegantním designu a s těmito parametry se dá na českém trhu těžko najít konkurence.

Kolik máte doma zařízení s bezdrátovým nabíjením?