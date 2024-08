Letošní léto provázení mimořádná horka

Předpověď počasí nevěstí jejich brzký ústup

Lidl nabízí v akci mobilní klimatizace a chytrý ventilátor

Předpověď počasí pro následující dny způsobila totální vyprodání dovolených na Antarktidě. My, na které nezbyla volná místa, si musíme poradit jinak. V nedávném článku jsme rozebírali výhody mobilních klimatizací a jednu zajímavou má zrovna v akci Lidl.

Pokud je pro vás mobilní klimatizace příliš velké sousto, mohli byste ocenit druhý tip, a to sloupový ventilátor Smart Home STVS 50 A1. Ten najde uplatnění v případě, kdy máte jako třeba já pracovnu uprostřed bytu a bez oken. Mobilní klimatizace v takovém případě nemá kam vyfukovat horký vzduch, zato ventilátor příjemně ochladí prostor vánkem.

Smart Cool 12000 Plus

Jedná se o model mobilní klimatizace, který zvládne chladit místnosti do rozlohy 43 m². Je kompatibilní s hlasovými asistenty Alexa a Google Assistant. Nejedná se o žádného drobečka, s rozměry 46,7 x 76,5 x 39,7 cm a hmotností 36,5 kg oceníte kolečka, díky nimž se s ní dá manipulovat. Mobilní klimatizace není vyloženě tichá, že byste o ní nevěděli, ale není to ani žádné startující letadlo. Dle dokumentace vydává hluk 63 dB, což odpovídá klidnému ruchu v kanceláři. Pro běžné použití by tak neměla být významným rušivým elementem.

Kromě funkce chlazení najdeme i odvlhčení a větrání. Mobilní klimatizace se ovládá buď dálkovým ovladačem nebo pomocí hlasového asistenta. Z dalších funkcí a vymožeností zmíníme LED displej, časovač a noční režim.

Comfee Mobilní klimatizace Smart Cool 12000 Plus Hlasoví asistenti Kompatibilní s hlasovými asistenty Alexa a Google Assistant Hlučnost Extrémně tichá Funkce Funkce chlazení, odvlhčení a větrání Vhodná pro místnosti Do 43 m² / 100 m³ Technické údaje Chladicí výkon 12 000 BTU/hod. 3,5 kW Výkon odvlhčovače 83 l/24 h Vzduchový průtok 420 / 355 m³/hod. (vysoký/nízký) Teplotní rozsah 17 °C–35° C Hladina akustického tlaku 52/50,8/50,4 (vysoká/střední/nízká) Hladina hluku 63 dB(A) Hodnota EER 2,6 (W/W) Chladicí médium R290 Třída energetické účinnosti A Rozměry cca 46,7 x 76,5 x 39,7 cm (Š x v x H) Hmotnost cca 36,5 kg

Cena: 8 999 Kč ( 11 999 Kč )

Sloupový ventilátor Smart Home STVS 50 A1

Tento chytrý ventilátor nabízí 3 stupně výkonu a nastavitelnou oscilaci v úhlu 90°. Kromě toho lze nastavit až 12hodinový časovač s automatickým vypnutím. Je možné jej používat samostatně nebo v kombinaci s dalšími produkty Lidl Smart Home prostřednictvím aplikace Lidl Home, samostatná brána není potřeba. Připojit jej můžete pomocí sítě WLAN. Ovládat jej můžete prostřednictvím aplikace Lidl Home, dálkového ovladače nebo ovládacích prvků na přístroji.

Ventilátor je vysoký 1 metr a jeho hmotnost 2,7 kg umožňuje snadnou manipulaci. Příkon je pouhých 50 W.

Lidl Home Lidl Instalovat (Free) Google Play

SILVERCREST® Sloupový ventilátor Smart Home Stupně výkonu 3 Oscilace Nastavitelná oscilace v úhlu 90° Ovládání Prostřednictvím aplikace Lidl Home, dálkového ovladače nebo ovládacích prvků na přístroji Integrace do systému Prostřednictvím sítě WLAN Časovač 12hodinový časovač s automatickým vypínáním Technické údaje Příkon 50 W Materiál ABS Výška (včetně nohy) cca 1 m Délka kabelu cca 1,8 m Hmotnost cca 2,7 kg

Cena: 1 199 Kč ( 1 999 Kč )

Jak řešíte letní horka vy?

Zdroj: Lidl (1, 2)