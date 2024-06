Mobilní klimatizace nabízejí flexibilitu a mobilitu; snadno se přenášejí

S příchodem léta většina lidí řeší, jak se zchladit. Nejúčinnějším řešením jsou klimatizace. Jenže pořízení klasické vestavěné klimatizace není vždy možné a pak přichází na řadu neprávem přehlížená mobilní klimatizace. I když se to na první pohled možná nezdá, mobilní klimatizace nabízejí spoustu výhod.

Mobilní klimatizace

Flexibilita a mobilita

Mobilní klimatizace lze snadno přesunout z jedné místnosti do druhé podle potřeby. To je výhodné, pokud chcete chladit různé části domu v různých časech.





Jednoduchá instalace

Mobilní klimatizace nevyžadují složitou instalaci jako pevné klimatizační jednotky. Stačí je zapojit do zásuvky a umístit vývod vzduchu ven oknem nebo otvorem. Co s obaly už řešíte s chladnou hlavou. Když jsme instalovali klimatizaci doma my, zabralo to celé dopoledne a přiběhly na nás postupně tři sousedky, že děti neslyší distanční výuku.



Nižší pořizovací náklady

Mobilní klimatizace jsou obecně levnější než centrální nebo nástěnné klimatizační systémy. Zatímco klasickou klimatizaci pořídíte i s montáží za nejméně 20000 Kč, chytrou mobilní klimatizaci koupíte klidně i za čtvrtinu.



Ideální pro dočasné bydlení

Pro nájemníky nebo dočasné bydlení je mobilní klimatizace ideální, protože ji můžete snadno přemístit nebo odvézt při stěhování. To s vestavěnou klimatizací půjde těžko.



Vhodné pro malé prostory

Mobilní klimatizace jsou ideální pro malé byty, kanceláře nebo místnosti, kde není místo pro velké klimatizační jednotky. Vnitřní jednotka potřebuje místo na zdi a jsou místnosti jako moje pracovna, kde si neumím instalaci klasické jednotky představit.

Snadná údržba

Mobilní klimatizace často vyžadují méně údržby než složitější klimatizační systémy, což snižuje dlouhodobé náklady a námahu.



Bez nutnosti stavebních úprav

Toto je asi nejdůležitější argument. Mobilní klimatizace nevyžadují žádné stavební úpravy ani povolení, což oceníte, pokud bydlíte v historické budově.



Jaké jsou další možnosti

Mobilní klimatizace není samozřejmě jediný způsob chlazení. Popsali jsme si výhody, které nabízí, ale je fér zmínit se i o dalších možnostech.

Řešení Výhody Nevýhody Centrální klimatizace Efektivní chlazení celého domu

Tichý provoz

Esteticky příjemné řešení bez viditelných jednotek v interiéru Vysoké pořizovací náklady

Složitá instalace

Nutnost pravidelné údržby Nástěnná (split) klimatizace Efektivní a tiché chlazení

Vyšší energetická účinnost

Možnost chlazení více místností jednou jednotkou Vyšší pořizovací náklady než mobilní klimatizace

Nutnost odborné instalace

Pevné umístění Ventilátory Nízké pořizovací náklady

Nízká spotřeba energie

Snadná přenosnost Nechladí vzduch, pouze zlepšují cirkulaci vzduchu

Neúčinné v horkých dnech Odvlhčovače Snižují vlhkost vzduchu, čímž zvyšují komfort v horkých dnech Nechladí vzduch

Mohou být hlučné

Potřeba pravidelného vylévání nádrže na vodu

Máte doma mobilní klimatizaci?

