Lidl parádně zlevnil svůj sloupový ventilátor, vyjde na 1 199 Kč

Můžete ho propojit s mobilem a nepotřebujete k tomu bránu

Má 3 úrovně výkonu, 12hodinový časovač a praktickou konstrukci

Vysoké teploty sužují nejednu českou domácnost. Mnozí by dali cokoliv za to, aby mohli vyjet kamkoliv za nižšími teplotami, ale z různých důvodů to mnohdy není možné. Abyste se doma neuvařili a přežili horké dny v klidu a pohodě, můžete zvážit investici do klimatizace nebo ventilátoru. Jeden takový nyní parádně zlevnil v internetovém obchodě Lidlu. Propojíte ho s mobilem a aktuálně stojí naprostý pakatel.

SILVERCREST Sloupový ventilátor Smart Home STVS 50 A1 původně vycházel na 1 999 Kč, teď jej nicméně pořídíte o 40 % levněji, tedy za 1 199 Kč. Akční nabídka se vztahuje jak na bílé, tak i na černé provedení. Sami si tak můžete zvolit, která z verzí bude lépe ladit s celkovou estetikou vaší domácnosti.

Sloupový ventilátor je možné integrovat do chytré sítě produktů Lidl Smart Home. Lze tak učinit i v případě, že doma nemáte bránu, která se prodává separátně (popřípadě ve výhodnějších balíčcích s dalšími spotřebiči). Ventilátor je pak díky tomu možné ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu. Pakliže by vám tento způsob nevyhovoval, lze využít dálkový ovladač nebo tlačítka umístěná na samotném zařízení.

Lidl Home Lidl

Ventilátor z Lidlu láká na 3 stupně výkonu a nastavitelnou oscilaci v úhlu 90°. Láká také na 12hodinový časovač s automatickým vypínáním či praktickou prohlubeň v konstrukci, která umožňuje jeho snadné přenášení. Díky ní si jej s sebou můžete vzít do té místnosti, kde se zrovna chystáte trávit čas.

