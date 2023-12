LIDL dramaticky zlevnil chytré RGB žárovky s technologií Zigbee

Jsou k dispozici s paticemi E14 a GU10

Původně za ně řetězec žádal 269 korun, teď jsou za 99 korun!

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o velmi zajímavých Cyber Monday slevách v LIDLu, avšak nyní si e-shop připravil minimálně stejně dobrou nabídku. Pokud hledáte chytrou žárovku, raději si rychle pospěšte. E-shop LIDL totiž dramaticky zlevnil své LED RGB žárovky Livarno, které fungují na technologii Zigbee 3.0. V tuto chvíli jsou skladem ve verzích s paticemi GU10 a E14, nabízena byla také klasická E27 varianta, ale ta ještě během večera zmizela. To ale není úplně překvapivé. Zatímco původně za ně obchod žádal 269 Kč, nyní je zlevnil na parádních 99 Kč!

Obě varianty se od sebe technicky trochu liší. Patice GU10 má příkon 5 W, světelný tok 250 lm a nabízí teplotu světla od 2 000 K (teplá bílá) až po 6 500 K (studená bílá). S životností až 30 000 hodin je ideální pro dlouhodobé použití. Verze E14 (svíčka) mírně vyšší příkon 6,5 W a světelný tok 470 lm.

Žárovky umí zobrazit až 16 milionů barev a díky snadné integraci do aplikace LIDL Smart Home, jsou také extra jednoduché na ovládání. Jen pozor – pro využití plného potenciálu (tedy zobrazení RGB barev, automatizace..) budete potřebovat bránu. Tu prodává řetězec samostatně za 649 Kč.

Lidl Home Lidl

Máte zkušenosti s chytrou domácností z LIDLu?